Pour 74% des DG, le collaborateur intérimaire expérimenté est un soutien de la transformation des entreprises

72 % du panel (dont 74% des DG, 72 % des DSI, et 70 % des DAF) affirment que l’embauche d’un professionnel expérimenté intérimaire ou en CDD constituerait une aide précieuse dans les efforts de transformation numérique et l’accroissement d’activité qui en découle.



Les intérimaires, soutien de la transformation numérique



L’intégration de collaborateurs intérimaires est très souvent une réponse directe à un déficit d’effectif qui vient ralentir le rythme et par conséquent, la productivité de l’entreprise. Les avantages de leur recrutement sont nombreux et ils sont amenés à jouer un rôle d’importance dans la transformation numérique des entreprises.



Parmi les atouts offerts par cette force de suppléance



36% du panel disent :

‒ Qu’ils apportent une nouvelle énergie, du dynamisme mais également de nouvelles perspectives quant à l’approche de nouvelles missions.

‒ Que leur soutien permet aux équipes internes de finaliser leurs projets dans les délais impartis.



Pour 35% :

‒ Les connaissances et l’expertises manquantes ont pu être ajoutées à l’équipe

‒ Les salariés de l’entreprise peuvent se consacrer à des tâches plus stratégiques

Pour 29%, les objectifs ont été atteints.



Plus encore ils sont très valorisés sur les aspects liés à la transformation numérique :

72% du panel confirme que l’embauche d’un professionnel expérimenté intérimaire les aide dans leurs efforts de transformation numérique et 70 % estiment que les professionnels intérimaires ont une importance croissante dans la gestion des initiatives de transformation numérique.



Des défis pour l’entreprise



Si ces recrutements présentent de nombreux avantages, ils sont aussi source de défis pour l’entreprise :



En effet, 41% des répondants estiment qu’il est plus compliqué de les intégrer à la culture d’entreprise, aux équipes internes.



Pour 38 %, ces nouvelles recrues peuvent provoquer une certaine crainte des collaborateurs de l’entreprise, qui les perçoivent comme une menace pour leur emploi.



35% des répondants se heurtent à des problèmes de communication et de collaboration efficace entre les collaborateurs internes et les intérimaires qui ne restent que quelques mois en poste.

Enfin, l’arrivée de nouveaux collaborateurs implique nécessairement de gérer certains changements structurels comme la répartition des missions et des tâches quotidiennes pour 32% des sondés.



A noter que 28% du panel dit avoir embauché en CDI un collaborateur préalablement intérimaire ou en CDD.



Méthodologie

*L’étude de janvier 2019 a principalement été menée auprès de 700 cadres les plus importants en entreprise. Ces derniers sont en charge du recrutement des collaborateurs au sein de leur structure. Ils proviennent de différents secteurs d’activité du secteur tertiaire et travaillent pour des grandes entreprises de plus de 50 collaborateurs, principalement en Île-de-France.



