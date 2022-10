Pour 70% des dirigeants de PME la dématérialisation est un enjeu majeur La scale-up française Yousign présente les résultats de son baromètre annuel sur le développement de la digitalisation au sein des PME et TPE françaises et des indépendants.

En 2022, la dématérialisation reste un enjeu majeur des entreprises pour 70% des décisionnaires de PME et, malgré un contexte économique dégradé, le process de digitalisation des entreprises est même en hausse de 4% par rapport à 2021. La sécurité des données est aujourd’hui le facteur le plus important dans la prise de décision dans le choix d’une solution de digitalisation pour 44% des décideurs.



Yousign, leader de la signature électronique pour les PME et TPE en Europe, présente les résultats 2022 de son baromètre réalisé avec l’institut YouGov auprès de 1002 décisionnaires. L’objectif de ce baromètre est d’évaluer la perception de la digitalisation par les décisionnaires, les principaux risques associés et de faire un état des lieux de l’utilisation et de la perception des solutions numériques.



Les PME toujours volontaires dans leurs projets de digitalisation en 2022



Dans un environnement économique toujours difficile et incertain (inflation, crise énergétique, difficultés d’approvisionnement et de recrutement), l’activité continue globalement de résister et les projets en matière de digitalisation suivent cette tendance. Alors que la dématérialisation reste un enjeu majeur des entreprises pour 70% des décisionnaires de PME françaises, les process de digitalisation des entreprises (planifié, en cours ou terminé) sont en légère hausse par rapport à 2021 (+4%) et concernent 66% des répondants.



Alors que la digitalisation de l’activité représente un coût important pour plus de la moitié des décisionnaires (56%), l’amélioration de l’efficacité (49%), la réduction des coûts de gestion (40%) et la réduction de l'empreinte carbone (28%) sont les principaux bénéfices attendus des projets de digitalisation. L’impact positif sur le chiffre d’affaires n’est cependant pas encore attendu prioritairement et seulement 19% des décideurs répondants recherchent ce résultat.



La signature électronique en progression devant les ERP et CRM



En 2022, les logiciels de signature électronique sont les solutions les plus utilisées par les décisionnaires français avec 26% des réponses, une utilisation en hausse par rapport à l’année dernière (+7% vs 2021) notamment auprès des PME. Les ERP (progiciel de gestion intégré) et les outils de CRM (gestion de la relation client) complètent le podium des logiciels les plus utilisés aujourd’hui avec respectivement 17% et 16% des réponses.



Les logiciels de gestion de projet (Monday, Asana...) sont en revanche encore peu utilisés avec 14% des réponses, cependant ils séduisent de plus en plus les décideurs et 34% d’entre eux déclarent envisager de s’équiper prochainement de ce type d’outils informatiques.

La signature et les logiciels de CRM complètent le podium des intentions d’équipement avec respectivement 26% et 20% des réponses.



La sécurité des données est le 1er critère de décision



La sécurité des données est aujourd’hui le facteur le plus important dans la prise de décision dans le choix d’une solution de digitalisation pour 44% des décideurs devant la simplicité d’utilisation (43%).



Le prix de la solution (43%) est le 3ème critère essentiel d’une prise de décision, cet aspect est également cité comme le principal frein à la digitalisation de leur entreprise pour 35% des décideurs avec le temps nécessaire au déploiement (29%) et les besoins en formation (24%).



En revanche, la qualité du support client et la personnalisation de l'interface ne sont pas des facteurs clés prioritaires dans le choix d'une solution de digitalisation avec 20% et 15% des répondants.



« Il est intéressant de constater que malgré le contexte économique difficile que nous traversons, les entreprises maintiennent cette année leur intention de digitalisation. Les bénéficies potentiels de ces investissements sont aujourd’hui bien identifiés par les décideurs et chez Yousign, nous sommes convaincus que la digitalisation est une des clés de la compétitivité des entreprises françaises à l’international. » indique Alban Sayag, co-CEO de Yousign.



Méthodologie : Cette enquête a été réalisée en ligne par YouGov entre le 16/08/2022 et le 23/08/2022 auprès de 1002 décisionnaires professionnels, représentatifs de cette cible au sein de la population nationale française (via quotas sur l’âge, le genre, la région et la taille d’entreprise).



À propos de Yousign

Yousign est un acteur européen majeur de la signature électronique et de la gestion des contrats. L’entreprise a pour vocation d’accompagner les PME et TPE de tous secteurs d’activité à exécuter leurs contrats de manière plus rapide et plus sûre grâce à sa plateforme hautement sécurisée et 100% européenne.

Forte d’une levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, Yousign accélère son développement avec pour objectif de devenir le leader européen de son secteur.

Créé en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une entreprise française qui compte plus de 12 000 clients et plus de 3M de signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 200 salariés. La société est tiers de confiance européen certifié eIDAS. Basée à Paris et Caen, Yousign a également ouvert des bureaux en Italie et en Allemagne.

www.yousign.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Hubfinance : la plateforme B2B de mise en relation dédiée aux partenaires du secteur financier pour mettre fin au cold calling. Les directeurs financiers (DAF) sont encore insuffisamment sensibilisés à la gestion des risques cyber Comment les entreprises doivent se transformer pour rester performantes et durables