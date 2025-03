Portfolio Monitoring Analyst - Private Equity - Paris

Suivi des sociétés en portefeuille :



• Analyse des rapports de gestion, comptes annuels, board deck et des reportings trimestriels par rapport à l'année précédente, au Business Plan et à la thèse d'investissement

• Suivi de KPIs financiers et extra financiers, analyses par rapport à des benchmarks

• Suivi de la valorisation des sociétés : application des différentes méthodes de valorisation (tours de financement, méthodes des comparables, etc.), analyse des pactes d'actionnaires et modélisation des waterfalls dans le cadre des valorisations

• Saisie d’informations financières, vérification de cohérence et rédaction de commentaires de performance dans le cadre de la production de divers reportings à destination des investisseurs et/ou de la direction financière

• Contribution et participation aux comités de valorisation trimestriels

• Participation aux due diligence et à la production de documents marketing sur le portefeuille

• Support à l'équipe d'investissement dans le cadre de process d’investissement, de suivi de cessions et des sociétés en portefeuille (modélisation et simulation excel de la performance)





Participation à des sujets transverses :



• Automatisation et amélioration des templates de suivi (modèles de multiples comparables, waterfall, base de données relative aux sociétés en portefeuille) afin de fiabiliser et accélérer l’accès à l’information

• Participation à des projets transverses au sein de l’équipe et / ou du département Opérations (veille métier, amélioration continue, mise à jour de procédures, évolution d’outils…)