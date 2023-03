Accueil Envoyer Imprimer Partager Polytechnique Ventures clôt son premier fonds d’investissement early-stage à 36m€ Polytechnique Ventures dévoile aujourd’hui la clôture finale de son premier fonds early stage, dédié à l’écosystème entrepreneurial de l’École polytechnique, et doté d’une enveloppe de 36m€ pour soutenir l’innovation de rupture.





-> Polytechnique Ventures finance et accompagne de jeunes entreprises innovantes répondant aux défis de la transition vers le monde de demain, aux stades de pré-amorçage, amorçage et série A.



-> Avec d’ores et déjà 9 investissements, son objectif est d’assembler un portefeuille de 15 à 20 investissements dans le domaine des deep tech.



Dès le début des années 2010, l’Ecole polytechnique s’est ouverte à l’univers de l’entrepreneuriat, se dotant notamment d’un centre dédié à l’innovation, le Drahi X Novation Center, et de formations de haut-niveau dédiées à l’entrepreneuriat (MSc X-HEC Entrepreneurs). Ce déploiement a permis à l’Ecole de renforcer la capacité d’innovation de son écosystème et la fibre entrepreneuriale de ses élèves. Il a également révélé le besoin d’un outil financier de proximité pour mieux soutenir l’émergence de start-up à fort potentiel.



Un fonds d’amorçage proche de l’École

Le fonds Polytechnique Ventures est né en 2020, entièrement financé par la communauté des Anciens, qui souhaitait activement accompagner la dynamique entrepreneuriale de l’École. Doté d’un montant initial de 15m€, il dispose aujourd’hui de 36m€ grâce à l’apport de 160 Alumni ayant souscrit entre 100k€ et 3m€ chacun. Le fonds a pour objectif d’investir dans l’émergence et la croissance d’entreprises issues de l’X pour relever les défis actuels en matière d’industrie, d’énergie, de santé et d’environnement.



Une partie de la performance financière du fonds - la moitié du carried interest - est réservée à l’X, via sa Fondation.



Un fonds early-stage dédié à l’innovation deep tech

Le fonds Polytechnique Ventures accompagne des startups fondées par d’anciens élèves, issues des incubateurs partenaires de l’Ecole ou émanant de ses laboratoires. Investissant des tickets allant jusqu’à 1M€ en pré-amorçage et amorçage, il a la volonté de poursuivre en Série A. Avec 9 investissements réalisés depuis son lancement, le fonds compte avoir assemblé un portefeuille de 15 à 20 sociétés d’ici 2 ans.



Priorité est donnée à de jeunes équipes deep tech et transdisciplinaires ambitieuses, aptes à transformer en profondeur les secteurs industriels ciblés, correspondant aux secteurs d’excellence de l’Ecole : énergie, climat et environnement ; smart city et nouvelles mobilités ; numérique et intelligence artificielle ; industrie 4.0 ; medtech …



Parmi ses récents investissements, le fonds accompagne entre autres Jimmy Energy, Galam Robotics, Goodvest, Hyperplan, Mithril Security et Spinergie.



Des Alumni impliqués dans la gouvernance du fonds

La mission de Polytechnique Ventures est double : contribuer à lancer une vingtaine de start-up technologiques très innovantes, et amplifier les synergies entre le réseau des Anciens et l’écosystème de l’École. Pour répondre à cette ambition, le fonds s’appuie sur les conseils d’une dizaine d’Alumni qui, forts d’expériences sectorielles complémentaires dans l’investissement et l’entrepreneuriat technologiques, constituent pour lui une gouvernance professionnelle.



« Au cœur de l’héritage que nous transmet l'École, nous partageons la passion d’innover par la science et la technologie, et la mission de transformer le monde, ainsi que le devoir et le plaisir de transmettre nos valeurs, nos savoirs, nos expériences » , rappelle Cécile Tharaud, Directrice Générale de Polytechnique Ventures.



« C’est pour moi un réel plaisir, et une évolution naturelle après 30 années de métier dans le capital risque, de partager avec ces jeunes entrepreneurs le fruit d’une expérience accumulée en financement de l’innovation. », ajoute Denis Lucquin, fondateur et Président de Polytechnique Ventures, et ancien Président de Sofinnova Partners.



« Polytechnique Ventures est une très belle initiative, au service de nos jeunes diplômés, inventeurs ou entrepreneurs, et certainement de l’industrie française de demain. », commente Eric Labaye, Président de l’École polytechnique. « Je me réjouis que le fonds complète désormais l’ensemble des atouts qui font rayonner l’École dans le groupe de tête des institutions internationales pour son enseignement, sa recherche et sa création d’entreprises, avec en particulier le Drahi X Novation Center, son incubateur, sa pépinière et son laboratoire de prototypage ».



A propos de Polytechnique Ventures

Constitué en 2020, Polytechnique Ventures est le fonds de capital-risque dédié à l’écosystème entrepreneurial de l’École polytechnique. Financé par les Alumni, il accompagnera et financera 15 à 20 start-up deep tech provenant de l’X, qu’elles soient fondées par d’anciens élèves, incubées à l’École ou issues de ses laboratoires. Polytechnique Ventures soutient en priorité les équipes relevant les défis de la transition vers le monde de demain.

Polytechnique Ventures est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) déclaré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), géré par Equitis Gestion, société de gestion elle-même conseillée par la société de Conseil en Investissements Financiers Polytechnique Ventures SAS.

Equitis Gestion est agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP0223. Polytechnique Ventures SAS est une société de Conseil en Investissement Financiers adhérente à la Compagne CIF, et enregistrée auprès de l’Orias sous le numéro 20001759.

Polytechnique Ventures -> Dans le prolongement des actions menées par l’X en faveur de l’entrepreneuriat depuis 2010, les Alumni lancent un fonds d’investissement dédié aux start-ups de l’écosystème de l’Ecole.-> Polytechnique Ventures finance et accompagne de jeunes entreprises innovantes répondant aux défis de la transition vers le monde de demain, aux stades de pré-amorçage, amorçage et série A.-> Avec d’ores et déjà 9 investissements, son objectif est d’assembler un portefeuille de 15 à 20 investissements dans le domaine des deep tech.Dès le début des années 2010, l’Ecole polytechnique s’est ouverte à l’univers de l’entrepreneuriat, se dotant notamment d’un centre dédié à l’innovation, le Drahi X Novation Center, et de formations de haut-niveau dédiées à l’entrepreneuriat (MSc X-HEC Entrepreneurs). Ce déploiement a permis à l’Ecole de renforcer la capacité d’innovation de son écosystème et la fibre entrepreneuriale de ses élèves. Il a également révélé le besoin d’un outil financier de proximité pour mieux soutenir l’émergence de start-up à fort potentiel.Un fonds d’amorçage proche de l’ÉcoleLe fonds Polytechnique Ventures est né en 2020, entièrement financé par la communauté des Anciens, qui souhaitait activement accompagner la dynamique entrepreneuriale de l’École. Doté d’un montant initial de 15m€, il dispose aujourd’hui de 36m€ grâce à l’apport de 160 Alumni ayant souscrit entre 100k€ et 3m€ chacun. Le fonds a pour objectif d’investir dans l’émergence et la croissance d’entreprises issues de l’X pour relever les défis actuels en matière d’industrie, d’énergie, de santé et d’environnement.Une partie de la performance financière du fonds - la moitié du carried interest - est réservée à l’X, via sa Fondation.Un fonds early-stage dédié à l’innovation deep techLe fonds Polytechnique Ventures accompagne des startups fondées par d’anciens élèves, issues des incubateurs partenaires de l’Ecole ou émanant de ses laboratoires. Investissant des tickets allant jusqu’à 1M€ en pré-amorçage et amorçage, il a la volonté de poursuivre en Série A. Avec 9 investissements réalisés depuis son lancement, le fonds compte avoir assemblé un portefeuille de 15 à 20 sociétés d’ici 2 ans.Priorité est donnée à de jeunes équipes deep tech et transdisciplinaires ambitieuses, aptes à transformer en profondeur les secteurs industriels ciblés, correspondant aux secteurs d’excellence de l’Ecole : énergie, climat et environnement ; smart city et nouvelles mobilités ; numérique et intelligence artificielle ; industrie 4.0 ; medtech …Parmi ses récents investissements, le fonds accompagne entre autres Jimmy Energy, Galam Robotics, Goodvest, Hyperplan, Mithril Security et Spinergie.Des Alumni impliqués dans la gouvernance du fondsLa mission de Polytechnique Ventures est double : contribuer à lancer une vingtaine de start-up technologiques très innovantes, et amplifier les synergies entre le réseau des Anciens et l’écosystème de l’École. Pour répondre à cette ambition, le fonds s’appuie sur les conseils d’une dizaine d’Alumni qui, forts d’expériences sectorielles complémentaires dans l’investissement et l’entrepreneuriat technologiques, constituent pour lui une gouvernance professionnelle., rappelle Cécile Tharaud, Directrice Générale de Polytechnique Ventures.», ajoute Denis Lucquin, fondateur et Président de Polytechnique Ventures, et ancien Président de Sofinnova Partners.», commente Eric Labaye, Président de l’École polytechnique.Constitué en 2020,est le fonds de capital-risque dédié à l’écosystème entrepreneurial de l’École polytechnique. Financé par les Alumni, il accompagnera et financera 15 à 20 start-up deep tech provenant de l’X, qu’elles soient fondées par d’anciens élèves, incubées à l’École ou issues de ses laboratoires. Polytechnique Ventures soutient en priorité les équipes relevant les défis de la transition vers le monde de demain.Polytechnique Ventures est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) déclaré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), géré par Equitis Gestion, société de gestion elle-même conseillée par la société de Conseil en Investissements Financiers Polytechnique Ventures SAS.Equitis Gestion est agréée par l’AMF en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP0223. Polytechnique Ventures SAS est une société de Conseil en Investissement Financiers adhérente à la Compagne CIF, et enregistrée auprès de l’Orias sous le numéro 20001759.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > UNE ALLIANCE CIIB / OCBI INVESTMENT L'IDI prend une participation de plus de 40 % d'OMNES L Catterton Announces Strategic Partnership with Hunter Point Capital to Accelerate the Growth of its New Fund Platforms