Polkadot accueille le Metaverse Championship à Budapest avec un prix de $ 36,000 Polkadot, l'une des cryptomonnaies les plus connues au monde, accueillera un championnat Metaverse à Budapest du 5 au 7 décembre.

L'événement verra certains des meilleurs esprits dans l'espace blockchain rivaliser pour une part du prix de $ 36,000.



Après Polkadot Decoded et le succès des événements parallèles, Six/David Pethes, Darren Seah et Jonan Scheffler se sont réunis pour trouver comment pousser web3 plus loin à travers des événements exceptionnels.



Polkadot vise à innover le format habituel des hackathons, ainsi le championnat à Budapest offrira un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Le prix total est de 36000 $, plus des milliers de dollars de jetons offerts par Unit et Kilt. Cependant, ce n'est pas seulement les gains qui font qu'il vaut la peine d'entrer dans la limite de 40 entrées.



Le hackathon aura lieu à Gamerland Budapest et sera jugé par des noms renommés dans la blockchain, y compris Michael Healy, Silur, Miklós Vitéz.



Cette année, l'événement présente plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris un événement hybride, un processus de pré-éducation pour les participants, des opportunités de réseautage pour les développeurs, et une chance pour les joueurs d'être mis en vedette sur scène. Ces nouveaux ajouts feront du championnat metaverse une expérience encore plus précieuse pour tous les participants.



Les candidats peuvent se qualifier pour la limite des 40 meilleurs concurrents en effectuant des tâches avant l'événement. Pour être pleinement préparé, un processus pré-éducatif est fourni avec l'équipement nécessaire pendant la compétition. Ces conditions visent à offrir la meilleure expérience possible aux participants tout en veillant à ce que les projets créés aient un cas d'utilisation réel et puissent être intégrés au système.



Le réseautage est également un élément clé de l'événement. Les développeurs pourront former leurs propres groupes et se connecter.



L'événement donne aux concurrents l'occasion de se produire sur scène, d'obtenir de la visibilité pour leur travail et de présenter leurs projets. C'est une excellente chance pour les développeurs émergents de faire leur travail devant un public mondial, mais c'est aussi un excellent moyen pour les développeurs établis de rester à l'avant-garde et de garder leurs compétences à jour.



Le PMC se tiendra dans un format hybride afin que les téléspectateurs puissent tout suivre dans le metaverse. Pour les clients non techniques, un atelier d'intégration sera organisé pour les aider à démarrer.



Pour plus d'informations, visitez le site metaversechampionship.gg ou contactez-nous à l'adresse https://t.me/metaversechampionship.



