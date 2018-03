Plus de la moitié des professionnels de la finance ont eu une hausse de leur salaire entre 2010 et 2011

- Le niveau du salaire fixe des professionnels de la finance a progressé de 6% en 2011,

- Les boutiques et les sociétés de gestion alternative enregistrent les plus fortes hausses, avec respectivement +14% et +13%, Bulge-bracket banks trailed behind, with a low single-digit increase of 3%.

- Les salaires dans les grandes banques américaines, celles que l’on surnomme les « bulge bracket », ont progressé de seulement 3%,

- Près de la moitié des professionnels interrogés (47%), se disent «très» ou «assez satisfaits» de leur salaire en 2011, ils étaient 43% en 2010,

- Plus d’un tiers des professionnels interrogés (37%), se déclarent «très» ou «plutôt mécontents» de leur salaire en 2011, ils étaient 38% en 2010,

- Plus d’un tiers des répondants (35%) ont l’intention de changer d’entreprise cette année : ils sont en effet à la recherche de meilleures opportunités de carrière et de compensations plus attractives.

- Lorsqu'on leur demande comment leur employeur actuel pourrait les retenir, plus de la moitié des professionnels interrogés (55%) déclare qu’une augmentation de salaire serait la solution.



Méthodologie

L’enquête sur les salaires et les bonus eFinancialCareers a été réalisée entre le 2 janvier et le 16 février 2012. 2860 professionnels de la finance ont répondu aux questions suivantes :



Quelle a été l’évolution de votre salaire annuel fixe d’une année sur l’autre ? (2011 / 2010)

Pas de changement : 40% / 39%

En baisse : 6% / 8%

En hausse : 54% / 53%



Êtes-vous satisfait de votre salaire ? (2011 / 2010)

Très satisfait : 12% / 11%

Plutôt satisfait : 35% / 32%

Ni satisfait, ni mécontent : 16% / 18%

Plutôt mécontent: 22% / 22%

Très mécontent : 15% / 16%



eFinancialCareers.fr