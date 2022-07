Ping Identity nommé leader dans le rapport 2022 KuppingerCole Leadership Compass Ping Identity est reconnu pour son excellence en matière de produit, d'innovation, de marché et de leadership global.





Le rapport KuppingerCole Leadership Compass for Access Management 2022 fournit des informations récentes sur les leaders en matière d'innovation, de caractéristiques des produits et de portée du marché pour la gestion des accès sur site, dans le cloud et sur des plateformes hybrides. Cette année, Ping Identity a reçu le premier prix dans quatre catégories, notamment l'innovation, le marché, le produit et le leadership global.



« Ping Identity a une forte présence en Amérique du Nord et une bonne représentation dans les régions EMEA et APAC avec un écosystème de partenaires adéquat », écrit Richard Hill, analyste chez KuppingerCole et auteur du rapport. « Ils apparaissent dans toutes les catégories de leadership de ce Leadership Compass et continuent d'innover dans une direction positive. En tant que telle, la plateforme de Ping Identity devrait être incluse dans toute liste de présélection des solutions de plateforme de gestion des accès à prendre en considération. »



Le rapport cite les avantages technologiques de l'entreprise dans de nombreux domaines de la sécurité basée sur l'identité, en particulier ses solides capacités de fédération, d'authentification unique (SSO) et de gestion des sessions ; une prise en charge supérieure de l'authentification ; une bonne sécurité des API ; une gestion des autorisations et des politiques ; des capacités de vérification de l'identité, une forte détection des fraudes et une bonne utilisation de l'analytique et de l'intelligence d'accès, entre autres points forts du produit.



« Les organisations cherchent des moyens d'offrir des expériences sécurisées aux employés et aux clients dans notre monde numérique qui évolue rapidement », a déclaré André Durand, PDG et fondateur de Ping Identity. « Le rapport KuppingerCole Leadership Compass confirme que Ping Identity offre le plus haut niveau de fonctionnalités, de présence sur le marché et d'innovation nécessaire pour répondre aux défis en constante évolution en matière d'identité et d'accès. »



Téléchargez le rapport 2022 de KuppingerCole sur la gestion des accès ici



A propos de Ping Identity :

Ping Identity fournit des solutions d'identité intelligentes pour l'entreprise. Nous permettons aux entreprises de réaliser une sécurité définie par l'identité Zero Trust et des expériences utilisateur plus personnalisées et rationalisées. La PingOne Cloud Platform permet aux clients, au personnel et aux partenaires d'accéder aux applications Cloud, mobiles, SaaS et sur site dans l'entreprise hybride. Plus de la moitié des entreprises du Fortune 100 nous choisissent pour notre expertise en matière d'identité, nos normes ouvertes et nos partenariats avec des entreprises telles que Microsoft et Amazon. Nous fournissons des solutions d'identité flexibles qui accélèrent les initiatives commerciales numériques, ravissent les clients et sécurisent l'entreprise grâce à des fonctionnalités d'authentification multifacteurs, d'authentification unique, de gestion des accès, de sécurité API intelligente, d'annuaire et de gouvernance des données.

www.pingidentity.com

Ping Identity (NYSE : PING), la solution d'identité intelligente pour l'entreprise, annonce avoir été nommée leader dans le rapport 2022 KuppingerCole Leadership Compass pour la gestion des accès. C'est la troisième année consécutive que Ping Identity obtient un rang de leader dans ce rapport.Le rapport KuppingerCole Leadership Compass for Access Management 2022 fournit des informations récentes sur les leaders en matière d'innovation, de caractéristiques des produits et de portée du marché pour la gestion des accès sur site, dans le cloud et sur des plateformes hybrides. Cette année, Ping Identity a reçu le premier prix dans quatre catégories, notamment l'innovation, le marché, le produit et le leadership global.« Ping Identity a une forte présence en Amérique du Nord et une bonne représentation dans les régions EMEA et APAC avec un écosystème de partenaires adéquat », écrit Richard Hill, analyste chez KuppingerCole et auteur du rapport. « Ils apparaissent dans toutes les catégories de leadership de ce Leadership Compass et continuent d'innover dans une direction positive. En tant que telle, la plateforme de Ping Identity devrait être incluse dans toute liste de présélection des solutions de plateforme de gestion des accès à prendre en considération. »Le rapport cite les avantages technologiques de l'entreprise dans de nombreux domaines de la sécurité basée sur l'identité, en particulier ses solides capacités de fédération, d'authentification unique (SSO) et de gestion des sessions ; une prise en charge supérieure de l'authentification ; une bonne sécurité des API ; une gestion des autorisations et des politiques ; des capacités de vérification de l'identité, une forte détection des fraudes et une bonne utilisation de l'analytique et de l'intelligence d'accès, entre autres points forts du produit.« Les organisations cherchent des moyens d'offrir des expériences sécurisées aux employés et aux clients dans notre monde numérique qui évolue rapidement », a déclaré André Durand, PDG et fondateur de Ping Identity. « Le rapport KuppingerCole Leadership Compass confirme que Ping Identity offre le plus haut niveau de fonctionnalités, de présence sur le marché et d'innovation nécessaire pour répondre aux défis en constante évolution en matière d'identité et d'accès. »A propos de Ping Identity :Ping Identity fournit des solutions d'identité intelligentes pour l'entreprise. Nous permettons aux entreprises de réaliser une sécurité définie par l'identité Zero Trust et des expériences utilisateur plus personnalisées et rationalisées. La PingOne Cloud Platform permet aux clients, au personnel et aux partenaires d'accéder aux applications Cloud, mobiles, SaaS et sur site dans l'entreprise hybride. Plus de la moitié des entreprises du Fortune 100 nous choisissent pour notre expertise en matière d'identité, nos normes ouvertes et nos partenariats avec des entreprises telles que Microsoft et Amazon. Nous fournissons des solutions d'identité flexibles qui accélèrent les initiatives commerciales numériques, ravissent les clients et sécurisent l'entreprise grâce à des fonctionnalités d'authentification multifacteurs, d'authentification unique, de gestion des accès, de sécurité API intelligente, d'annuaire et de gouvernance des données.www.pingidentity.com

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Le groupe Finalyse annonce l'ouverture de sa nouvelle filiale à Paris Quel VPN utiliser pour Instagram ? Clear Skye, la solution de gouvernance des identités présente sa nouvelle version 4.4