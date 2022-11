Ping Identity désigné comme un leader dans la gestion des identités et des accès par Forrester

Selon le rapport Forrester, « dans son offre actuelle, le fournisseur propose d'excellents workflows pour l'orchestration des données [PingOne DaVinci™], qui sont intégrés dans l'offre Ping traditionnelle. »



« Dans sa stratégie, le fournisseur a une vision différente du produit - orchestration end-to-end dans un modèle fourni par le cloud. Ses effectifs de développeurs, de support et de services professionnels, ainsi qu'un écosystème de partenaires étendu et bien géré, permettent à Ping Identity de répondre aux besoins des grandes entreprises et de les satisfaire », selon le rapport.



« Nous pensons que la reconnaissance de Forrester souligne l'intérêt de rendre la CIAM aussi facile que le drag and drop avec une approche anti-lock-in qui exploite les services d'identité de Ping avec d'autres services que les entreprises possèdent déjà", a déclaré André Durand, CEO et fondateur de Ping Identity. « L'expérience client devient plus facilement une priorité stratégique en utilisant une solution flexible et sans code, comme DaVinci, permettant aux entreprises d'offrir de meilleures expériences sans sacrifier la sécurité. »



DaVinci aide les entreprises à concevoir de meilleures expériences utilisateurs, sans code et en toute simplicité. DaVinci, qui n'est pas lié à un fournisseur, rationalise l'intégration et le déploiement des services d'identité, y compris ceux de la concurrence, ce qui facilite la conception de parcours utilisateurs numériques à travers plusieurs applications et écosystèmes.



A propos de Ping Identity :

Ping Identity fournit des solutions d'identité intelligentes pour l'entreprise. Nous permettons aux entreprises de réaliser une sécurité définie par l'identité Zero Trust et des expériences utilisateur plus personnalisées et rationalisées. La PingOne Cloud Platform permet aux clients, au personnel et aux partenaires d'accéder aux applications Cloud, mobiles, SaaS et sur site dans l'entreprise hybride. Plus de la moitié des entreprises du Fortune 100 nous choisissent pour notre expertise en matière d'identité, nos normes ouvertes et nos partenariats avec des entreprises telles que Microsoft et Amazon. Nous fournissons des solutions d'identité flexibles qui accélèrent les initiatives commerciales numériques, ravissent les clients et sécurisent l'entreprise grâce à des fonctionnalités d'authentification multifacteurs, d'authentification unique, de gestion des accès, de sécurité API intelligente, d'annuaire et de gouvernance des données.

