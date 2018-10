Pierre Trouillet rejoint la banque d’affaires Vendome Conseils

Une référence du M&A dans le secteur de la sécurité



Fondée en août 2015 par Cyril Flores et Jean-Marc Arrambourg, Vendome Conseils est une banque d’affaires au positionnement singulier. Devenue en trois ans une référence du M&A dans le domaine de la sécurité, Vendome Conseils a réalisé avec succès des opérations de cession, fusion et acquisition pour de nombreux acteurs du secteur.



Renforcée par l’arrivée en novembre 2016 d’Ivan Girardot, expert des opérations financières dans un contexte familial, Vendome Conseils se développe rapidement auprès des PME et ETI détenues par des personnes physiques.



Nouvel associé, nouvelle dimension



Pierre Trouillet rejoint cet attelage d’entrepreneurs et d’experts avec l’objectif de renforcer la pénétration du tissu économique francilien et provincial : « Nous avons l’ambition de percer les marchés fermés où les opérations financières passent encore largement par le bouche-à-oreille entre avocats, banques ou notaires. Vendome Conseils a tout pour réussir dans ces conditions : j’ai été très touché par la sincérité de sa posture et par son authenticité pour aller conquérir ces écosystèmes. »



Cyril Flores, Cofondateur et Associé chez Vendome Conseils, a déclaré : « Nous franchissons une nouvelle étape qui va encore accélérer notre croissance. Pierre Trouillet partage les valeurs qui font notre force : une empathie profonde dans la relation avec les chefs d’entreprise, la recherche constante de nouvelles poches de valeur souvent inattendues et une humilité dans la lourde responsabilité que nos clients nous confient. »



Ivan Girardot, Associé, a ajouté : « Le marché du M&A dans la sécurité n’a jamais été aussi dynamique. Il doit s’adapter à de nouveaux besoins et monter en gamme vers plus d’innovation, des solutions plus globales et mieux intégrées – et parallèlement construire les dispositifs de formation qui permettront de soutenir cette transformation. Pour y parvenir dans un paysage de TPE-PME fortement morcelé, les protagonistes ne feront pas l’économie d’un processus de concentration et de structuration. Nous avons l’ambition d’être un acteur référent de cette mutation, avec le renfort de Pierre Trouillet pour donner une nouvelle profondeur de vision à notre approche. »



A propos de Vendome Conseils

Créé en 2015, Vendome Conseils est un cabinet généraliste doté d’une forte spécialisation sectorielle de par les expertises de ses équipes, ses références clients et sa ligne stratégique. Notre métier est d’accompagner la réussite des transmissions, cessions, fusions et acquisitions des PME et d’ETI dans le cadre de leurs projets de cessions, de croissance externe, de rapprochement ou encore de réorganisation de l’actionnariat, ainsi que des startups innovantes en phase d’amorçage ou de développement. Notre spécificité repose sur une agilité dans la stratégie et la maîtrise d’ouvrage, une approche de proximité, une équipe pluridisciplinaire, de fortes expertises sectorielles, la qualité des relations humaines et une vision partagée de la réussite.