Pierre Audoin Consultants, partenaire institutionnel de la Journée Française des Tests Logiciels 2013 (JFTL)

Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL), organisateur de la 5e édition de la JFTL, annonce que Pierre Audoin Consultants (PAC), société internationale de conseil et d’études de marché spécialisée dans le domaine des logiciels et des services informatiques, apportera son soutien à l’événement annuel du test logiciel en France, pour la seconde année consécutive.

A cette occasion, Arnold Aumasson, Senior Vice Président Développement de PAC, dressera un état de lieu du marché des tests logiciels en France, et présentera les résultats du premier « Observatoire des Pratiques du Test Logiciel », lancé en décembre dernier par le CFTL.



Accessible sur le site du CFTL, du 1er décembre 2012 au 28 février 2013, cette enquête a pour vocation de cartographier les pratiques du test logiciel en France. Actualisé chaque année à la même période, ce baromètre permettra aux professionnels du test logiciel et aux entreprises de positionner leurs pratiques, méthodes et processus de tests par rapport aux principales pratiques de test en France, et de suivre l’évolution de ces pratiques dans le temps.



Grâce à son expertise du marché, Arnold Aumasson apportera son éclairage sur les évolutions du métier et des pratiques. « La JFTL est un moment important pour l'écosystème du test. Au-delà d'être un lieu de rencontre entre les offreurs et les utilisateurs, c'est aussi l'occasion de faire un point sur l'évolution de notre marché, ses innovations et ses bonnes pratiques. PAC se félicite d'être partenaire de cette journée et de présenter les premiers retours de l'Observatoire ».



Un grand nombre sociétés ont d’ores et déjà confirmé leur participation à la JFTL 2013, parmi lesquelles on peut citer :

Sponsors « Prestiges » : HP, IBM, Open

Sponsors « Gold » : Altran, Atos, Borland, Cast, CGI, Cognizant, Gfi Informatique & Cognitis, Hardis Conseil, Infotel, Microsoft, Neotys, Ps_Testware, Smartesting, Sogeti, Steria – Vision IT



Pour toute demande d’information concernant le sondage en ligne de l’Observatoire des Pratiques du Test Logiciel, nous vous invitons à consulter le site www.cftl.fr ou le sondage en ligne via le lien suivant : https://www.surveymonkey.com/s/CFTL_Observatoire



Pour tout renseignement concernant la Journée Française des Tests Logiciels 2013 : www.jftl.org



A propos du CFTL

www.cftl.fr

Association Loi 1901 créée en 2004, le CFTL a pour vocation de représenter en France l’ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board), qui revendique plus de 250 000 testeurs certifiés dans 47 pays au 31 Octobre 2012. A ce titre, le CFTL développe et fait administrer les examens, accrédite en toute indépendance les organismes de formation et participe aux activités de l’ISTQB®. Le comité a pour mission d’améliorer le professionnalisme et la compétence des testeurs, par des examens de certification objectifs et conçus indépendamment. A ce jour, le CFTL a certifié plus de 3500 testeurs sur les divers niveaux de certification Fondation et Avancé.