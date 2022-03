Phil Curtis, nommé Directeur mondial des Ressources Humaines d’Allianz Global Corporate & Specialty Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), l’assureur des risques industriels du groupe Allianz, annonce la nomination de Phil Curtis au poste de directeur mondial des ressources humaines (RH) à compter du 1er avril 2022.

Il succède à Melanie Gillig, qui prend la direction des projets liés à l’évolution du travail, au sein d’Allianz SE. Ligne d’activité mondiale clé du segment Assurance dommage pour le groupe Allianz, AGCS emploie 4 250 personnes de 83 nationalités dans 31 pays.



Phil Curtis était jusqu’à présent directeur des ressources humaines et du changement chez Allianz SE. À ce titre, il gérait les ressources humaines pour les 2 000 salariés travaillant au siège du groupe Allianz. Dans ses précédentes fonctions aux ressources humaines d’Allianz, il a été responsable des opérations RH mondiales chez Allianz Global Investors. Avant de rejoindre le groupe en 2012, il a occupé des postes de direction des ressources humaines dans plusieurs entreprises mondiales de services financiers, notamment UniCredit et UBS.



Fort d’une expérience diversifiée dans tous les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel, Phil Curtis dirigera plusieurs projets visant à faire d’AGCS un employeur de choix pour son personnel actuel et futur. Ses priorités seront d’attirer, de développer et de retenir les talents afin de soutenir la stratégie de croissance d’AGCS et de poursuivre la transformation culturelle de l’entreprise. Il mettra notamment l’accent sur un lieu de travail moderne, dans un environnement flexible, ainsi que sur le bien-être, la diversité et l’inclusion. Avec son équipe mondiale de professionnels des ressources humaines, il continuera également de simplifier les processus RH et d’améliorer la qualité des données pour permettre le pilotage stratégique des projets liés à la gestion du personnel.



Bettina Dietsche, directrice de l’exploitation (COO) et membre du conseil d’administration d’AGCS, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir Phil Curtis au sein d’AGCS. Son expérience internationale et son expertise en ressources humaines sont des atouts précieux pour notre équipe. Son action contribuera à favoriser notre croissance, ainsi qu’à attirer et à développer les talents. J’aimerais remercier Melanie Gillig pour sa direction stratégique de notre équipe RH et son engagement fort à l’égard de notre programme de transformation et de changement culturel. Chez AGCS, elle a également mis en place de nombreuses initiatives en faveur de la flexibilité du travail et du bien-être pour notre personnel du monde entier, pendant la pandémie. »



Melanie Gillig a rejoint le groupe Allianz en 2007. Elle a intégré AGCS en janvier 2015, d’abord en qualité de directrice régionale RH pour l’Europe centrale et orientale, puis de directrice mondiale RH en janvier 2020.



À propos d’Allianz Global Corporate & Specialty

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) est un leader mondial en assurance des grands risques industriels et l’une des principales entités du groupe Allianz. AGCS fournit aide à la gestion des risques, solutions d’assurance des dommages et transfert alternatif des risques pour un large éventail de risques commerciaux, industriels et spéciaux avec dix branches dédiées.

Nos clients sont aussi divers que les activités économiques, allant des sociétés du classement Fortune Global 500 aux petites entreprises et aux particuliers. Parmi eux figurent les plus grandes enseignes du monde, des sociétés de haute technologie, des compagnies aériennes et maritimes, mais aussi des exploitations viticoles, des opérateurs de satellites et des acteurs de Hollywood. Tous se sont tournés vers AGCS pour obtenir des solutions intelligentes face aux risques les plus importants et les plus complexes, dans un environnement dynamique et international. Ils font confiance à un groupe d’assurance fort d’une longue expérience en matière d’indemnisation. AGCS travaille en permanence à construire les meilleures solutions pour ses clients grâce à son équipe mondiale comptant quelque 4 250 collaborateurs de plus de 83 nationalités dans 31 pays. Elle est l’une des plus importantes entités d’assurance des dommages du groupe Allianz, elle bénéficie de notations financières élevées et stables, ainsi que d’un réseau actif dans plus de 200 pays et territoires. En 2021, AGCS a enregistré un volume mondial de primes brutes de 9,5 milliards d’€.

www.agcs.allianz.com



