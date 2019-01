Pharnext réalise une levée de fonds de 15 millions d'euros sans décote

«Nous remercions notre actionnaire CB Lux pour sa confiance réitérée vis-à-vis de Pharnext, sa plateforme unique et son produit SYNGILITY(R)[1]à un stade avancé de son développement, confiance exprimée par le montant et les conditions d'investissements»,souligne le Professeur Daniel Cohen, fondateur et Directeur Général de Pharnext.«Cette levée de fonds fournira à Pharnext des moyens supplémentaires pour financer le développement vers la commercialisation de SYNGILITY(R), notre PLEODRUG(TM) la plus avancée, dans le traitement de la maladie Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Cette amélioration de la trésorerie et de la structure du capital de Pharnext peut faciliter également des opérations ultérieures de financement dans de meilleures conditions, y compris des opérations non dilutives (telles qu'accords de license, collaboration R&D ou prêts)».



Le Professeur Daniel Cohenprécise que «CB Lux a répondu à notre souhait de trouver un investisseur à la fois réactif, offrant une capacité de levée de fonds significative dans de bonnes conditions, à un prix par action sans décôte par rapport au cours de bourse. Les fonds propres de Pharnext en ressortent renforcés.»



MODALITES DE L'OPERATION

Pharnext a réalisé un placement privé pour un produit brut de quasiment 15 millions d'euros sous la forme d'émission de 1.020.408 nouvelles actions.



L'émission des actions nouvelles a été décidée par le conseil d'administration de Pharnext sur le fondement de la délégation lui ayant été consentie au titre de la 12èmerésolution de l'assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2018 (« l'Assemblée générale ») régie par l'article L. 225-138 du code de commerce (augmentation de capital au bénéfice d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées),avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société CB Lux. La participation de cette dernière, déjà actionnaire de Pharnext à hauteur de 21,12%,s'élèvera à 27,29% du capital émis à l'issue de cette opération. La gouvernance de Pharnext demeure inchangée, la société CB Lux n'étant pas représentée au sein de son Conseil d'administration.

Le prix unitaire des actions nouvelles est égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de leur émission, soit 14,70EUR (prime d'émission incluse). Elles seront entièrement assimilées aux actions existantes de Pharnext et ne représentent que 7,83% du nombre d'actions en circulation post augmentation de capital. Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant l'opération détiendra 0,92% du capital au terme de l'opération.



Après cette opération, les principaux actionnaires de Pharnext sont, en pourcentage de détention des titres émis : CB Lux(27,29%), Lohas, family office de M. Pierre Bastid (19,68%), les fonds gérés par Truffle Capital (8,58%), M. Daniel Cohen (4,75%). Tasly, partenaire chinois de Pharnext, détient 3,07% du capital émis. Aucun pacte d'actionnaires n'existe, à la connaissance de Pharnext, entre lesdits actionnaires.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), il est rappelé que les deux opérations susvisées n'ont pas donné lieu ni ne donneront lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.



À propos de PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

pharnext.com