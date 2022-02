Pharnext nomme Valérie Worrall au poste de Directeur Financier

Valérie Worrall est une spécialiste confirmée de la finance, avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs Pharmaceutique, de la Santé Grand Public et de la MedTech. Elle rejoint Pharnext après avoir été Directrice Financière d'EOS Imaging, une société cotée sur Euronext spécialisée dans l'imagerie orthopédique et la planification chirurgicale. Elle y a joué un rôle clé dans l'évaluation et la mise en œuvre des stratégies de financement de la société et l'évolution de son modèle commercial. Auparavant, Valérie Worrall a exercé différentes fonctions de direction financière, dont 17 ans pour Novartis, en Europe et aux États-Unis, et plus récemment pour la société française de matériel médical BALT. Elle est diplômée d'HEC Paris.



Au sein de Pharnext, Valérie Worrall sera responsable de l'avancement de nouvelles opportunités de levées de fonds et de soutenir la croissance de la société.



Le Dr David Horn Solomon, Directeur Général de Pharnext, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Valérie dans l'équipe et j'ai hâte de travailler avec elle. L'expertise de Valérie sera précieuse pour Pharnext alors que nous continuons de faire avancer notre pipeline et notre étude clinique pivot de Phase III, l'essai 'PREMIER', de PXT3003, notre candidat médicament le plus avancé, pour traiter la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Sa nomination au poste de Directeur Financier aidera également Pharnext à explorer de nouvelles opportunités d'investissements dans le cadre de notre croissance."



A propos de sa nomination au poste de Directeur Financier, Valérie Worrall a déclaré : "Je suis heureuse de rejoindre Pharnext à ce moment critique de son développement. Pharnext offre une opportunité unique de traiter les patients atteints de CMT1A, une indication pour laquelle il n'existe actuellement aucun médicament approuvé, et je suis impatiente de travailler avec l'équipe afin d'assurer que nous explorons toutes les options financières pour avancer dans cette mission."



À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).



Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le « Universal Registration Document » (URD) enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.20-029 en date du 9 Novembre 2020 ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.pharnext.com) et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays, y comprls les Etats Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés, y comprls aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement, conformément à la législation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.



pharnext.com