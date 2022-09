Pharnext nomme Rob Quinn au poste de Directeur Financier Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« la Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd’hui la nomination de Rob Quinn, PhD, au poste de Directeur Financier avec effet immédiat.

Rob remplace Valérie Worrall, qui a quitté le poste de Directeur Financier de la Société pour mener d’autres projets.



Rob a plus de 10 ans d’expérience en finance au sein de sociétés Biotech et Pharma, cotées sur les marchés Nasdaq, Euronext et London Stock Exchange. Au cours de sa carrière, il a levé à ce jour plus de 200 millions d’euros de financement. Dernièrement, Rob a été le Directeur Financier de BenevolentAI, une société cotée sur Euronext, spécialisée dans la découverte de médicament utilisant l’intelligence artificielle. Auparavant, il a été Directeur Financier de Silence Therapeutics, où il a mené l’introduction sur le Nasdaq en 2020. Il a également occupé plusieurs postes senior en finance au sein du laboratoire GSK, notamment Directeur Financier de la zone Afrique et pays en voie de développement. Rob possède une thèse en biochimie obtenue à l’Université de Manchester au Royaume-Uni. Il est également comptable agréé suite à une formation suivie chez Deloitte où il a travaillé dans le domaine de la santé en conseil Corporate Finance.



Au sein de Pharnext, Rob sera responsable de toutes les activités du département financier et responsable des relations investisseurs, de l’avancement de nouvelles opportunités de levées de fonds et du soutien des plans de croissance à long terme de la Société.



Le Dr David Horn Solomon, Directeur Général de Pharnext, a déclaré : "La riche expérience scientifique et financière de Rob dans le secteur Biotech et Pharma sera très précieuse pour Pharnext alors que nous continuons de faire avancer notre pipeline et notre étude clinique pivot de Phase III, l’essai ‘PREMIER’, de PXT3003, notre candidat médicament le plus avancé, pour traiter la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)."



A propos de sa nomination au poste de Directeur Financier, Rob Quinn a déclaré : "Je suis heureux de rejoindre Pharnext à ce moment critique de son développement. Pharnext a une stratégie ambitieuse et je suis impatient de travailler avec l’équipe afin d’aider la Société à atteindre son objectif : apporter des solutions thérapeutiques aux patients souffrant de maladies neurodégénératives, notamment la CMT1A, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires."



À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l’essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l’approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l’attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers.

https://pharnext.com/fr.



Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).



------------------------------------------------------------------------



