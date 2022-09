Percy Miller annonce l’acquisition du CXP Cette acquisition viendra soutenir la croissance de Percy Miller dans le secteur du conseil en matière de projets de transformation IT.

Percy Miller, entreprise spécialisée dans le conseil en projets IT, annonce l’acquisition du CXP, premier cabinet indépendant d’analyse et de conseil en Europe dans le domaine des progiciels au service de la transformation numérique des entreprises privées et du secteur public. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance organique et rationnelle de Percy Miller qui renforce ainsi sa capacité à répondre aux enjeux des projets complexes de transformation digitale des entreprises.



« Pour répondre aux nouvelles tendances et aux évolutions du secteur IT, Percy Miller tend à diversifier son activité et étoffe son offre en intégrant de plus en plus de services. L’acquisition des activités du CXP par notre groupe s’inscrit dans cette logique. Elle nous permettra désormais de proposer un accompagnement complet, quelles que soient les problématiques des fonctions métiers (finances, supply chain, RH, gestion de production, relation client, gestion de contenus, pilotage et reporting....) en réponse aux enjeux exprimés par les entreprises privées et publiques depuis l’origine du besoin de l’entreprise à la concrétisation du choix de la solution ou du service, en passant par l’analyse fonctionnelle et organisationnelle », affirme Arnaud Proust, fondateur et Président de Percy Miller.



Percy Miller, dont le siège se trouve à Montréal, a été fondée en 2004 par des entrepreneurs français, spécialisés dans le conseil en projets IT. Sa culture d’entreprise, au croisement des influences nord-américaines et européennes, lui a permis de mener plus de 29 000 projets dans 40 pays répartis sur ces deux continents, ainsi qu’en Afrique. Son réseau de partenaires s’étend à près de 600 acteurs du secteur de l’IT, parmi lesquels Cegid, IBM, Microsoft, Oracle, Sage ou encore Workday. L’entreprise emploie aujourd’hui 80 collaborateurs et est présente dans 15 pays.



CXP est, quant à lui, un acteur incontournable de l'expertise en progiciels depuis bientôt 50 ans, tant auprès des entreprises du secteur privé et du secteur public que des éditeurs de progiciels. Proposant une veille sur plus de 6 500 progiciels et 2 500 prestataires et start-up, ses compétences reconnues dans les secteurs technologiques lui permettent de proposer une offre de conseils globale, depuis la réflexion stratégique jusqu’à l’aide au choix des solutions et à leur implémentation dans le rôle strict d'assistant à maîtrise d'ouvrage sur des secteurs aussi divers que l’industrie, la distribution ou les services. Sa parfaite connaissance des tendances du marché et des attentes des sociétés utilisatrices lui permet en outre d’accompagner, de façon ciblée, les éditeurs de progiciels et les sociétés de services informatiques pour mieux définir, exécuter et promouvoir leur propre stratégie.



L’acquisition du CXP s’inscrit dans la dynamique de croissance organique de Percy Miller qui a débuté en 2010 lorsque l’entreprise a lancé KeyforIt, l’unique salon virtuel dédié à l'IT offrant une mise en relation ciblée et pertinente entre les entreprises à la recherche de solutions IT et les professionnels de l’informatique. En 2012, Percy Miller a poursuivi dans cette voie en intégrant Quelsoft, annuaire de solutions informatiques professionnelles et Guide Informatique, un webmagazine de l’IT. La renommée et l’expertise du CXP permettront à Percy Miller d’assoir sa position de leader dans le conseil en gestion de projets progiciels sur le marché européen, de générer davantage de synergies avec les entreprises et les acteurs du monde progiciel et d’étendre ainsi son écosystème global de plus en plus prestigieux et dynamique.



« L’acquisition du CXP constitue une étape fondamentale du développement de Percy Miller. Elle nous permet d’apporter davantage de soutien aux entreprises dans le cadre de leur transformation digitale », souligne Mounir Hourimech, CEO de Percy Miller. « Notre objectif est d’être et de demeurer LA référence incontournable pour les entreprises de toutes tailles, PME, ETI et Grands Groupes, tous secteurs d’industrie confondus, et de les aider à atteindre leurs objectifs de croissance au cœur de la stratégie de transformation de leurs systèmes et de leurs processus », conclut-il.



« Pour CXP, ce rapprochement s’inscrit dans une logique d’évidentes complémentarités de nos activités mais aussi de respect des principes d’indépendance et de déontologie qui caractérisent notre cabinet depuis sa création. Les synergies autour de la mutualisation de nos moyens, conjuguées à l’expertise de Percy Miller sont autant d’atouts qui vont nous permettre d’enrichir la qualité de nos services et de renforcer notre présence auprès de notre écosystème. CXP dispose désormais des ressources à même d’accélérer son développement, pour le plus grand bénéfice de ses clients », précisent conjointement Cyril Aubéry, Directeur Général et Jérôme Bricout, Directeur des Opérations du CXP.



L'acquisition a été entérinée le 1er septembre 2022 ; ses conditions n'ont pas été divulguées.



A propos de Percy Miller

Entreprise canadienne créée en 2004 par des français et basée à Montréal, Percy Miller est leader dans le conseil en projets IT. Ses consultants mettent en relation les entreprises à la recherche de solutions informatiques avec les acteurs du secteur IT (logiciels, infrastructure, services, conseils) en privilégiant l’humain et le relationnel.

www.percy-miller.com



