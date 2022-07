Pennylane, première plateforme de gestion financière et comptable conçue pour les PME et leurs cabinets d’expertise comptable, poursuit sa très forte implantation en Pays de la Loire Créée en 2020 sous l’impulsion d’Arthur Waller, la fintech française Pennylane réunit sur une même plateforme un logiciel de production comptable complet et le meilleur outil de gestion financière pour les TPE/PME.

Avec pour ambition de simplifier la gestion des entreprises et permettre une collaboration efficace en temps réel entre comptables et dirigeants, Pennylane se développe très fortement dans la région Pays de la Loire, que ce soit au niveau de son recrutement comme de sa croissance.



Bel exemple de création d’entreprise française, Pennylane facilite la vie des dirigeants d’entreprises. Finie la galère chaque mois de scanner ses notes de frais et de les envoyer par email à son expert-comptable ! Finis les nombreux échanges entre PDG, directeur financier et comptable sur les tableaux d’encaissement de factures, de calculs de marges ou d’amortissements ! Pennylane rassemble sur une seule et même plateforme l’édition de factures, leur encaissement, la gestion des notes de frais et même leur paiement par facture électronique, le tout pour un forfait par abonnement sans engagement.



Pennylane, c’est l’idée toute simple de son fondateur Arthur Waller, ex fondateur de PriceMatch, revendue à Booking en 2015. Alors CEO de PriceMatch, il est confronté à la problématique de la comptabilité qui lui apparaît comme une boîte noire, laborieuse à alimenter et perpétuellement à la traîne. Comme tout chef d’entreprise, le problème des données fragmentées et difficiles à récupérer pour sa comptabilité était laborieux dans la gestion de son entreprise.



Il crée alors Pennylane avec l’idée de créer une solution partagée autour de la même base de données pour fluidifier la collaboration et réduire le temps passé sur des tâches chronophages à faible valeur ajoutée.



Pennylane s’inscrit comme le premier outil technologique qui sert à la fois d’outil de production du comptable et de pilotage pour son client, afin de simplifier la gestion des entreprises et permettre une collaboration efficace en temps réel entre comptables et dirigeants.



2 ans après sa création, Pennylane compte près de 300 collaborateurs et plusieurs milliers de clients utilisateurs TPE ou PME. Avec pour ambition de devenir la première plateforme de gestion financière des entreprises françaises et européennes, Pennylane a recherché ces 24 derniers mois des talents partout en France et à l’étranger. Les Pays de la Loire ont répondu présents puisque plus de 10 ligériens ont déjà rejoint Pennylane.



L’embauche de salariés ligériens au sein de ses équipes, à 100 % en télétravail



Dans notre région, ce sont déjà 11 salariés qui travaillent pour Pennylane dont le Chief Marketing Officer, Maxime Baumard, qui dirige plus de 10 personnes depuis son bureau à Nantes. Start-up oblige et créée en pleine année du Covid, le travail en remote s’est installé dès la création de Pennylane qui cherchait les meilleurs talents, peu importe où ils étaient basés. Selon Maxime Baumard : « Il est tout à fait possible d’occuper un poste de Directeur Marketing à distance car l’utilisation des visioconférences est complètement préemptée par ses salariés, une génération jeune, habituée aux nouveaux outils collaboratifs digitaux et suffisamment compétents et autonomes pour travailler à distance. Je me déplace quelques journées par mois à Paris pour voir nos équipes et réaliser des rendez-vous et je suis mes collaborateurs au jour le jour avec un planning de réalisation fixé par quinzaine ».



Pennylane recrute encore dans les équipes de développeurs, de data et d’accompagnement client. Si vous habitez en Pays de la Loire, n’hésitez pas à postuler au sein de cette fintech prometteuse !



Une présence physique par la participation à un événement dédié au monde du chiffre : La Leagle Cup à La Baule



Pennylane est également très investie dans la région auprès des cabinets comptables. Elle sera présente à la Leagle Cup à la Baule du 7 au 9 octobre 2022, un événement dédié aux professionnels du chiffre.



Ce tournoi permettra la rencontre de deux univers complémentaires, le monde du droit et le mode du chiffre (avocats, notaires et experts-comptables) souvent amenés à se côtoyer dans leur quotidien professionnel. Pour cette quatrième édition, le tournoi aura lieu au prestigieux Golf International Barrière de La Baule et sera accompagné de moments de détente propices aux échanges.



Déjà près de 1000 clients en Pays de Loire et en pleine croissance



Côté implantation commerciale, Pennylane n’est pas en reste. La pépite française de la French Tech est utilisée par plus de 1000 TPE et PME dans la région.



Les chefs d’entreprises de la région utilisent Pennylane pour répondre à leurs objectifs, qu’ils soient de faire grandir leur société, améliorer leur rentabilité ou mieux maîtriser leurs dépenses.



Pennylane leur permet d’avoir à l’instant T une bonne vue sur leurs indicateurs tels que la trésorerie, la rentabilité ou le PNL de leur société pour prendre de meilleures décisions concernant le développement de leur société.



Anaïs Vivion, dirigeante de Beapp, une agence tech et digitale nantaise, explique qu’avec l’utilisation de Pennylane, elle gagne 30 % de son temps pour le consacrer au développement de son activité.



Anaïs Vivion, CEO de Beapp, une agence digitale basée à Nantes, utilise Pennylane



En quelques mois seulement, Pennylane a trouvé en Pays de la Loire de nombreuses ressources au niveau commercial comme celui de ses talents et entame une belle histoire avec les entreprises ligériennes. A suivre…



A propos de Pennylane :

Pennylane, fintech française créée en 2020, est la première plateforme de gestion financière et comptable conçue pour les PME et leurs cabinets d’expertise comptable. La startup a développé une plateforme réunissant à la fois un logiciel complet de production pour les cabinets comptables et un outil de gestion financière et comptable pour leurs clients. En leur offrant un outil partagé, Pennylane permet aux professionnels du chiffre de consacrer moins de temps au traitement des données et davantage à leur analyse, et à leurs clients dirigeants de consacrer moins de temps à leur gestion administrative tout en disposant de tous les outils pour mieux piloter leur entreprise. Pennylane permet aux cabinets d’expertise comptable et aux dirigeants de prendre ensemble les meilleures décisions pour les entreprises. Lancée en 2020, Pennylane accompagne déjà plusieurs centaines de cabinets d'expertise comptable et des milliers de dirigeants d'entreprise.

Pennylane.com



