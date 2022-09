Pennylane lance son Compte Pro, le premier service de paiement intégré directement en comptabilité Pennylane, fintech pionnière proposant une solution SAAS à destination des TPE/PME et de leurs cabinets comptables, vient d’annoncer le lancement de son Compte Pro.

Ce service intégré permet aux dirigeants de TPE/PME d’obtenir facilement et rapidement des moyens de paiement et de se connecter à une seule plateforme pour gérer à la fois leurs dépenses et leur comptabilité. Avec le Compte Pro, Pennylane fait un pas de plus vers l’operating system financier complet qu’elle ambitionne de créer au service des entreprises.



Pionnier de la Comptatech en France, Pennylane crée en 2020 un outil de pilotage et de gestion financière pour les entreprises, associé à un logiciel complet de production comptable à destination des experts-comptables. A l’époque, une petite révolution dans le monde des dirigeants de TPE-PME et des professionnels du chiffre !



Aujourd’hui, la start-up nourrit l’ambition de proposer un operating system financier complet aux entreprises, adapté à leurs différents besoins et en mesure de les accompagner à travers toutes les étapes de la vie d’une société. En s’associant à Swan, établissement de monnaie électronique français agréé par l’ACPR, Pennylane se donne les moyens de ses ambitions. La plateforme propose désormais à ses clients une carte Mastercard 100% paramétrable, émise par Swan, pour régler les dépenses de l’entreprise tout en simplifiant la saisie comptable et crée une expérience utilisateur fluide au sein d’une seule et même plateforme.



« Nous sommes convaincus que les TPE-PME représentent le socle de l’économie européenne et sont indispensables au dynamisme des territoires et du tissu local. Nous savons aussi que pour survivre et rester compétitives, elles ont besoin d’outils qui répondent à tout l’éventail de leurs besoins et facilitent leur quotidien pour qu’elles puissent mieux se concentrer sur l’avenir. C’est pourquoi nous travaillons constamment à enrichir notre plateforme de nouvelles fonctionnalités. Avec le Compte Pro, Pennylane crée le premier service de paiement intégré directement en comptabilité ! » explique Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane.



Un compte professionnel complet et intégré directement en comptabilité



Le Compte Pro Pennylane est inclus dans tous les abonnements payants Pennylane et disponible immédiatement avec toute nouvelle souscription. Il comporte un IBAN français et les modes de paiement préférés des professionnels. Virements, paiement en un clic, par téléphone (Google Pay, Apple Pay), et autant de cartes de paiement physiques ou virtuelles 100% paramétrables que nécessaire.

Les dirigeants de TPE-PME se connectent à une seule plateforme pour gérer à la fois leurs paiements et leur comptabilité. Ils peuvent programmer ou payer directement jusqu’à 400 factures en un seul clic. Ils suivent en temps réel toutes les dépenses de l’entreprise. Ils simplifient le traitement comptable des justificatifs et la réconciliation en photographiant tout simplement le reçu. Avec le Compte Pro Pennylane, les dépenses et la comptabilité sont connectées et simplifiées.



Le Compte Pro Pennylane répond aux besoins différents des TPE-PME françaises : pour celles qui cherchent un compte professionnel, l'offre permet de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités classiques d'un compte ; pour les entreprises qui recherchent un outil de gestion des dépenses, elles peuvent désormais équiper leurs collaborateurs de cartes 100% paramétrables et traçables, pour une transparence totale et un suivi en temps réel. Dans les deux cas, la solution présente l'avantage de retranscrire l'ensemble des opérations en comptabilité !



À propos de Pennylane

Pennylane est la première plateforme qui réunit logiciel de production pour les experts-comptables et outil de gestion financière pour leurs clients.

Pennylane centralise en temps réel tous les flux financiers des entreprises et fluidifie la collaboration entre les dirigeants et leur expert-comptable. Grâce à Pennylane, les experts-comptables se consacrent à leur rôle de conseil en gagnant du temps sur la saisie et la récupération des justificatifs grâce aux nombreuses automatisations de la plateforme. Quant aux dirigeants, ils prennent de meilleures décisions et simplifient leur gestion. Sans quitter la plateforme, ils accèdent à toutes leurs données, fiables, à jour et actionnables ; règlent leurs achats et gèrent leur facturation. Lancée en 2020, Pennylane accompagne déjà plusieurs centaines de cabinets d'expertise comptable et des milliers de dirigeants d'entreprise.

www.pennylane.com



