Payvision garantit les investissements stratégiques d'ING Group

Payvision, un commerçant-acquéreur et un fournisseur omnicanal mondial de services de paiement, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu un partenariat stratégique avec ING, une des plus grandes banques européennes, doté d'un puissant réseau international. Payvision a conclu un accord de participation majoritaire à hauteur de 75%, créant ainsi une nouvelle synergie qui permettra d'accélérer ses plans ambitieux de croissance au sein du marché dynamique des paiements, mais également d'élargir son réseau international et son portefeuille des produits de paiement. La valeur de Payvision est estimée à 360 millions d'euros.



Créé en 2002 à Amsterdam, Payvision est au premier plan de l'industrie des paiements et connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance de 66% enregistré en 2017. Avec Acapture, un nouveau fournisseur de services de paiement évolutif, basé sur les données, lancé en 2015, Payvision vise à renforcer la position de commerçant-acquéreur et de fournisseur omnicanal de services de paiement mondial du groupe. Le partenariat conclu avec ING repose sur les bases solides de Payvision dans le domaine de l'acquisition et appuiera l'objectif de l'entreprise consistant à créer des produits de paiements innovants et adaptés au secteur international dynamique du détail.



Aux termes de l'accord, les dirigeants fondateurs de Payvision détiendront une part minoritaire de 25% et continueront à assurer la direction de l'entreprise, bénéficiant de la présence mondiale d'ING, de sa position dans le marché du détail, de ses nombreuses années d'expérience dans les services financiers et de sa capacité à uniformiser les produits de paiement.



Rudolf Booker, fondateur et PDG de Payvision, a déclaré : « Aujourd'hui, nous annonçons avec un grand enthousiasme l'accord de partenariat qui nous lie à ING. Quinze années après la création de notre entreprise, c'est le moment opportun pour faire ce pas stratégique visant à renforcer la position de l'entreprise dans l'industrie des paiements. » « Cet investissement effectué sur le marché des paiements, par l'une des entités les plus innovatrices dans les secteurs financier et bancaire à l'échelle mondiale, est une manière de reconnaître notre vision d'offrir des capacités de paiement de premier plan afin de permettre à nos clients de maximiser leurs revenus. », a-t-il ajouté.



Ralph Hamers, PDG d'ING, a déclaré : « Le secteur des paiements est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie des services financiers. Pour toujours garder une longueur d'avance, ING doit constamment innover. Nous innovons en créant nous-mêmes de nouvelles entreprises et en concluant des accords de participation majoritaire ou minoritaire dans d'autres entreprises. Les fondateurs de Payvision ont développé une entreprise performante avec une technologie qui a fait ses preuves dans un secteur où ING souhaite renforcer sa présence. Nous avons la certitude que nos clients bénéficieront pleinement de cet investissement. »



Dans le cadre de cet accord, Payvision a bénéficié du conseil de la banque d'investissement américaine Jefferies. La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2018.



PAYVISION est l'un des réseaux acquéreurs de cartes à l'échelle mondiale qui se développe le plus rapidement en ce moment. Au cours de ces quinze dernières années, Payvision a créé un réseau d'acquisition international indépendant qui met en relation les fournisseurs de services de paiement et leurs fournisseurs mondiaux présents aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le Pacifique. PAYVISION offre une plateforme pour le traitement des paiements internationaux, une assistance 24h/24, des transactions dans plus de 150 devises, une interface de pointe pour les rapports et une solide solution de gestion des risques. En lançant Acapture en 2015 (une nouvelle solution de paiement basée sur les données, évolutive et moderne), PAYVISION a rendu son package omnicanal complet, permettant ainsi aux fournisseurs de faire leurs transactions de manière plus facile grâce à une plateforme rapide et qui garantit un traitement des paiements en toute sécurité, pour toutes les transactions effectuées à l'échelle mondiale. Ceci permet d'accroître les taux d'autorisation, de minimiser les fraudes, d'améliorer la sécurité et de booster les revenus des fournisseurs. Pour plus d'informations sur Acapture, rendez-vous sur www.acapture.com.



Payvision a été désigné meilleur acquéreur aux MPE (Marchés publics électroniques) qui se sont tenus à Berlin en 2016, meilleur commerçant-acquéreur/processeur aux « Payments awards 2015 » et meilleur fournisseur de services de paiement aux MPE qui se sont tenus à Berlin en 2017. Le siège du Groupe Payvision se trouve à Amsterdam. PAYVISION est présent dans plus de 40 pays, et possède des bureaux à New-York, Utah, Madrid, Londres, Toronto, Singapour, Tokyo, Hong-Kong, et Macao.