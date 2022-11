Payhawk, la solution de gestion des dépenses en entreprise, se lance à l’assaut du marché français

Payhawk, première licorne bulgare, spécialisée dans la gestion des dépenses globales en entreprise, annonce son lancement officiel sur le marché français dans un paysage aujourd’hui très concurrentiel. Grâce à sa solution simplifiée et automatisée de gestion des dépenses tout-en-un, Payhawk aide les entreprises à gérer en temps réel toutes les demandes et actions entre la banque et le logiciel de comptabilité, faisant gagner du temps aux entreprises et départements financiers. Payhawk propose de nombreux services tels que les intégrations ERP, les cartes d’entreprises VISA, les indemnités journalières, le remboursement immédiat et plus encore, beaucoup de ces services s'appuient sur la technologie OCR.



Payhawk à la conquête du marché français



Payhawk, licorne d’origine bulgare lancée en 2018 par Hristo Borisov et Konstantin Dzhengozov, a su se développer au fur et à mesure des années et conquérir les différents marchés européens avec dans un premier temps l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne, avant de poursuivre aujourd’hui son élan sur le marché français et Benelux. Tout en ayant déjà en perspective la volonté de s’implanter et conquérir le marché américain. La fintech a su bénéficier d’une levée de fonds de 115 millions de dollars en série B, avec une extension de 100 millions de dollars en mars dernier, lui permettant ainsi de devenir la première licorne bulgare et d’assouvir ce nouvel objectif d’internationalisation.



« Dans cette stratégie de poursuivre notre développement à l’international et de s’ouvrir aux différents marchés européens, comme nous avons pu le faire au cours des dernières années, le France devient aujourd’hui pour nous un nouvel objectif. Dotée d'un large potentiel, la France deviendrait le 3ème marché prioritaire de Payhawk » explique Nicolas Steib, Directeur commercial France chez Payhawk.



Le marché de gestion des dépenses est aujourd’hui très concurrentiel et Payhawk, en plus de proposer une solution simplifiée et automatisée, s’adresse à toutes les tailles d’entreprises et particulièrement l’écosystème de la tech. Les fintech, HRtech ou encore HealthTech ont un besoin d’accompagnement de leurs dépenses plus soutenu. Et c’est par l’implantation et la structuration d’une stratégie locale que Payhawk souhaite adresser les différentes entreprises françaises.



Développer une approche locale



Ce nouveau bureau en France va aider Payhawk dans son développement pour adresser le marché français avec une approche locale. Une présence indispensable qui permet de comprendre les habitudes de consommation et la culture locale afin d’être au plus proche des besoins des entreprises, et plus spécifiquement des directeurs financiers.



« L’ouverture du bureau à Paris est indispensable pour soutenir le développement et nous permettant d’adapter la stratégie à ce nouveau marché avec une approche localisé. Nous allons adresser le marché français en propre afin de donner du corps à cette volonté d’en faire un marché majeur » développe Nicolas Steib, Directeur commercial chez Payhawk.



L’ouverture d’un bureau en France et la création d’une nouvelle équipe, vont rythmer les premières étapes de l’implantation de Payhawk dans l'hexagone. Avec l’idée d’un plan qui se veut ambitieux et d’un développement rapide et certain dans les mois à venir, engendrant recrutements et croissance.



À propos de Payhawk

Payhawk a été créé par Hristo Borisov, Konstantin Dzhengozov et Boyko Karadzhov en 2018. Depuis, l’entreprise a connu une croissance fulgurante et est vite passée de startup à Licorne bulgare. Payhawk offre actuellement ses services dans 32 pays. L’objectif de Payhawk était de simplifier la gestion des dépenses des entreprises, car les fondateurs s’étaient rendus compte que les équipes financières passaient plus de temps à effectuer des tâches répétitives et sans valeur ajoutée au lieu de concentrer leur énergie sur la stratégie financière de leur organisation. Payhawk a donc créé une solution de gestion des dépenses tout-en-un afin d’automatiser la gestion des finances en réponse aux besoins des entreprises et des départements financiers.