PayPal lance PayPal Financement Pro, une solution de financement simple et rapide pour les TPE/PME françaises Une étude YouGov commanditée par PayPal révèle que 57% des dirigeants des TPE/PME françaises n’ont pas obtenu un financement en raison des exigences des institutions financières.

Ces TPE/PME sollicitent un financement pour des besoins de trésorerie (31%), pour leur développement (26%) ou encore pour l’achat de fournitures (20%). PayPal Financement Pro est une solution de financement rapide et sur mesure qui répond à ces besoins.



Chiffres clés de l’étude YouGov commanditée par PayPal



• Les obstacles rencontrés par les TPE/PME lors du processus de demande de financement sont la difficulté à répondre aux exigences des institutions financières (57%), un processus trop long (29%) ou encore la non-fourniture des documents requis (21%).



• Pour 47% des dirigeants de TPE/PME, la réactivité du service client de l’organisme de crédit est le critère principal dans la prise de décision.



• 31% des dirigeants de TPE/PME indiquent que la pandémie a entraîné une baisse de leurs ventes et pour 26%, elle a provoqué l’abandon ou le report de projets



PayPal, partenaire de confiance des TPE/PME françaises, poursuit son engagement auprès de cet écosystème avec le lancement de PayPal Financement Pro, une nouvelle solution de financement. Elle vient compléter la plateforme de paiement et de commerce dédiée aux TPE/PME, PayPal Commerce Platform. Conçue exclusivement pour les clients de PayPal, Financement Pro offre aux TPE/PME la possibilité d’obtenir un financement en seulement quelques minutes et des remboursements adaptés à leur activité. Avec cette solution, PayPal entend faciliter la croissance des TPE/PME françaises en réinventant les circuits traditionnels d’emprunt.



Le besoin de financement, un enjeu vital pour les TPE/PME françaises



Véritable poumon de l'économie française, les TPE/PME contribuent grandement au dynamisme économique des territoires. L’enjeu du financement est vital pour les TPE/PME dans la conjoncture économique actuelle, alors que 31% des dirigeants indiquent avoir vu leurs ventes baisser en raison de la pandémie et 26% ont dû reporter ou abandonner des projets, selon l’étude YouGov commanditée par PayPal.



De plus, elles rencontrent des difficultés pour obtenir les financements nécessaires à la pérennisation et au développement de leurs activités. Ainsi, 57% des dirigeants de TPE/PME n’ont pas obtenu de financement en raison des exigences des institutions financières, 29% en raison d’un processus trop long et 21% en raison de la non-fourniture des documents requis.



Ces dirigeants de TPE/PME ont recours aux financements pour répondre à des besoins de trésorerie (31%), pour développer et/ou diversifier l’entreprise (26%) ou encore pour l’achat des fournitures ou la reconstitution des stocks (20%). Et pour 47% d’entre eux, la réactivité du service client est clé dans la prise de décision.



PayPal Financement Pro, la solution responsable et sur mesure pour répondre aux besoins des TPE/PME



PayPal propose via Financement Pro, une solution facile d’accès pour les TPE/PME qui utilisent la plateforme de paiement PayPal. Le montant du crédit accordé par PayPal est basé sur le volume de ventes PayPal du marchand et est plafonné à 130 000 EUR pour les nouveaux clients PayPal Financement Pro et à 160 000 EUR pour les clients réguliers de PayPal Financement Pro. Pour l’octroi d’un financement, PayPal évalue les performances de vente de l’entreprise et son historique pour proposer en quelques minutes un financement, raccourcissant ainsi les délais incompressibles des organismes financiers traditionnels. Les avantages pour les TPE/PME sont :



• Un financement en quelques minutes

Le processus de demande en ligne simplifié permet une décision et un financement presque immédiats. Les commerçants peuvent demander et recevoir le capital en quelques minutes.



• Une vérification du crédit rapide

L'accord de financement par PayPal est basé sur l'historique du compte PayPal du marchand.



• Un remboursement adapté et responsable

Sans durée fixe, les remboursements sont prélevés automatiquement sur chaque recette de vente PayPal, sur la base d'un taux de remboursement choisi par le marchand de 10 à 30 % par vente. PayPal Financement Pro est une solution flexible, favorisant l’emprunt responsable avec un remboursement adapté en adéquation avec le volume des ventes des marchands tout en leur permettant de répondre à leurs ambitions de croissance.



• Pas de frais cachés

Pas d'intérêts périodiques ou de frais cachés - le commerçant ne paie qu'un seul frais fixe qui lui est présenté lorsqu'il prend le prêt.



Francis Barel, Directeur PayPal France, explique : « Depuis plus de vingt ans, nous sommes partenaire de confiance des TPE/PME françaises. Après les avoir accompagnées dans leur digitalisation durant la crise sanitaire, nous sommes aujourd’hui fiers de leur proposer une solution de financement rapide, agile et sur mesure, adaptée à leurs besoins. Cette solution s’inscrit dans notre volonté de démocratiser l’accès des TPE/PME à des outils jusque-là réservés à des plus grosses entreprises. Basée sur la relation forte que PayPal entretient avec ses clients professionnels, Financement Pro leur permet de répondre à leurs enjeux de développement ».



Avec la disponibilité de PayPal Financement Pro en France et aux Pays-Bas au même moment, l’offre de solution de financement aux commerçants est désormais accessible sur 6 marchés incluant les États-Unis, Australie, Royaume-Uni et Allemagne. Depuis son lancement initial aux États-Unis en 2013, PayPal a donné accès à plus de 22 milliards USD de capital grâce à plus de 1,1 million de prêts contractés par les entreprises. En Europe, PayPal a fourni l'équivalent de plus de 3,6 milliards USD de capital aux entreprises, avec plus de 230 000 prêts accordés. À titre d'exemple, en Allemagne, PayPal a fourni plus de 250 millions d'euros de prêts à plus de 8 000 petites et moyennes entreprises au cours des 12 premiers mois suivant son lancement en novembre 2018.



A propos de PayPal

Depuis plus de 20 ans, PayPal révolutionne le paiement numérique. En exploitant la technologie pour rendre les services financiers et le e-commerce plus pratiques, accessibles et sûrs, la plateforme PayPal permet à plus de 429 millions de consommateurs et de commerçants dans plus de 200 marchés de participer à l'économie mondiale et de se développer. Pour plus d'informations, consultez notre site internet.

