Partenariat exclusif entre Visa et Plan A pour décarboner les entreprises dans le monde entier

● La plateforme de développement durable de Plan A permet aux entreprises de piloter leur trajectoire vers le “Net Zero” et réduire leurs émissions Carbone d'au moins 5 % par an et jusqu’à 50 % sur 10 ans.

● Le partenariat accélèrera la mission de Plan A de mesurer et réduire 1 gigatonne de CO2e par an.

● La solution scientifique SaaS permet une transformation durable de l'entreprise et un reporting ESG efficace en termes de temps et de coûts.

● Charlotte Hogg, CEO de Visa Europe : "Plan A propose des services de développement durable avancés qui aident les entreprises à atteindre leur propre objectif de réduction Net Zero".



Plan A a développé une solution SaaS de pointe pour la comptabilité carbone des entreprises, la décarbonisation et le reporting ESG. Grâce à ce partenariat, Visa et Plan A visent à donner aux entreprises les moyens de préparer l'avenir et de rester compétitives en gérant de bout en bout leur parcours Net Zero sur une plateforme unique. L'alliance devrait également accélérer la mission de Plan A de mesurer et de réduire 1 gigatonne de CO2e par an.



Une alliance pour décarboner les entreprises et réduire leur risque financier



Dans les mois à venir, de nouvelles réglementations transformeront le risque climatique en risque financier pour les entreprises. Plan A offre une solution logicielle sécurisée, fondée sur les données et scientifiquement fiable (certifiée par TÜV Rheinland) pour la cartographie et le traitement avancés des émissions des niveaux 1, 2 et 3, la fixation d'objectifs Net Zero conformes aux objectifs scientifiques et la planification de la décarbonation, ainsi que la production de rapports ESG conformes aux standards internationaux les plus stricts. Ces capacités permettront aux entreprises du réseau d'émetteurs de Visa de décarboner leurs activités et leurs chaînes de valeur, de se conformer aux réglementations ESG existantes et à venir, et de réduire ainsi leur risque stratégique.



Grâce au haut degré d'automatisation du parcours de durabilité au sein de la plateforme Plan A, la décarbonation et le reporting ESG deviennent hautement évolutifs, efficaces en termes de temps et de coûts, et sans friction.



Laurent Lasserre, directeur France de Plan A : “Tout comme Visa sont des pionniers des services de paiement numérique depuis des décennies, ils sont aujourd’hui le fer de lance de la facilitation de l'action climatique pour les entreprises. C'est un honneur incroyable d'annoncer notre partenariat exclusif avec une entreprise aussi importante. Notre objectif est de combiner la forte position de Visa auprès des entreprises mondiales avec nos solutions logicielles de pointe en matière de durabilité, afin de permettre à toujours plus de secteurs et d'entreprises de véritablement décarboner leurs opérations et leurs chaînes de valeur, de rendre compte de leurs performances ESG et de devenir des leaders de la transformation durable.”



Charlotte Hogg, CEO de Visa Europe : “Les entreprises ont besoin de transparence sur leur impact afin de le réduire. Dans le cadre de notre programme Fintech Partner Connect, Plan A propose des services de durabilité avancés pour les commerçants et les institutions financières, qui complètent et renforcent notre offre existante et peuvent aider les entreprises à atteindre leur propre objectif de zéro émission.”



Plate-forme de développement durable Plan A : un logiciel SaaS pour couvrir l'ensemble du parcours "zéro émission”.



La plateforme Plan A sert de centre de développement durable permettant aux entreprises de gérer l'ensemble de leur parcours Net Zero,dans une seule solution SaaS. En cartographiant automatiquement toutes les données nécessaires pour les Scope 1, 2 et 3 et en les combinant avec les facteurs d'émission, le logiciel est capable de créer des profils d'émissions individuels et de fournir des informations granulaires sur le carbone et l'ESG dans des tableaux de bord dynamiques. Sur la base des indicateurs présentant le potentiel de réduction le plus important, le logiciel permet aux entreprises de fixer des objectifs Net Zero fondés sur des données scientifiques et de les atteindre grâce à plus de 1 000 solutions et activités de décarbonation, l’application des meilleures pratiques, ainsi qu'à un réseau de prestataires de services et de professionnels du développement durable. À la fin de ce processus holistique, la plateforme produit des rapports ESG conformes à la réglementation.



L'équipe interne de la greentech, composée de scientifiques, de chercheurs et d'experts en comptabilité carbone, en décarbonisation, en durabilité et en analyse du cycle de vie, ainsi que le comité consultatif scientifique récemment nommé, veillent à ce que tous les calculs intégrés à la plateforme et les solutions de décarbonisation soient entièrement conformes aux méthodologies et aux normes scientifiques internationalement reconnues. L'exactitude scientifique de la méthodologie de calcul de l'empreinte carbone des entreprises (CCF) est certifiée par TÜV Rheinland, l'un des principaux organismes de vérification au monde.

À propos de Plan A

Plan A est une plateforme leader pour la comptabilité carbone, la décarbonisation et les rapports ESG des entreprises. La société allemande a développé une plateforme SaaS qui combine une technologie de pointe et les dernières normes et méthodologies scientifiques (certifiées par TÜV Rheinland). La solution logicielle de bout en bout automatise le calcul des émissions de CO2, la planification de la réduction du carbone et le reporting ESG pour les entreprises. Plan A compte parmi ses clients N26, BNP Paribas, ApaxPartners, Albion Capital, Sorare, BMW, Trivago, Société Générale, Payhawk et l'Union européenne.

Fondée en 2017, l'entreprise a déjà reçu plusieurs récompenses, dont les plus récentes sont le SME EnterPRIZE Award 2021 de Generali et le prestigieux The Europas Award 2021. Dans le cadre de son initiative de développement durable, Plan A a récemment dévoilé son empreinte carbone pour l’année de base 2020 (85,74 tCO2e) et son objectif de décarboner au moins 80 % des émissions évitables d’ici 2025. Plan A est une entreprise certifiée B Corp et adhère à des normes sociales et environnementales strictes. Son score la place d’ailleurs dans les 5 % des entreprises certifiées les plus performantes dans la catégorie “gouvernance”.

plana.earth