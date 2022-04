Partech annonce la nomination d’André François-Poncet en tant que Partner et le recrutement d’Elena Moneta en qualité de Principal La première recrue de l'équipe Growth de Partech promu comme nouveau Partner du fond. L'équipe de capital-risque est renforcée.

Partech annonce la promotion d’André François-Poncet au poste de Partner et l’arrivée d’Elena Moneta en tant que Principal de l’équipe Venture.



André François-Poncet promu Partner



Basé à Paris, André a joué un rôle clé dans les investissements de Partech Growth, notamment dans Made.com (introduite en bourse en juin 2021), Brandwatch (rachetée par Cision en 2021), EcoVadis, M-Files, Sendinblue et plus récemment Skello et Weglot. La contribution d’André au sein de Partech au cours de ces sept dernières années a été essentielle.



André a fait preuve d'une capacité remarquable à identifier les leaders émergents dans divers secteurs, notamment dans celui du logiciel. Passionné par l'investissement et la technologie, il a su continuellement développer les idées ayant contribué à l’identification de leaders avant qu’ils ne se révèlent. Il a également su s’appuyer sur son expérience pour conseiller les fondateurs dans leurs décisions d'allocation de capital et de ressources.



« André est devenu un leader naturel. Il a joué un rôle majeur dans le développement et le coaching de l'équipe à nos côtés. Son sens inné des responsabilités et des affaires, son soutien inestimable, font de lui un partenaire apprécié et reconnu des entrepreneurs soutenus par Partech Growth. Nous sommes ravis de le promouvoir au poste de Partner », a déclaré Bruno Crémel, General Partner chez Partech.



« Depuis ses tout débuts et au cours des sept dernières années au sein de l'équipe, André s’est comporté comme un associé, jaugeant les situations dans leur cadre général et priorisant toujours les intérêts du fonds et de l'équipe. Son sens des affaires est inestimable. Sa promotion au poste de Partner était une évidence », a ajouté Omri Benayoun, General Partner chez Partech.



« Il y a sept ans comme aujourd’hui, je me réjouis à l’idée de faire équipe avec des entrepreneurs qui définiront le monde de demain. J'ai rejoint Partech car j’ai cru en l'opportunité identifiée par la firme dans le Growth Private Equity en Europe, à une époque où le secteur était balbutiant. En apportant le capital et les ressources nécessaires à une croissance ambitieuse et efficace, nous avons soutenu des parcours entrepreneuriaux qui ont débouché sur l’émergence de leaders mondiaux. Je suis très reconnaissant envers les fondateurs qui nous ont fait confiance. Notre équipe partage l’ambition forte d’établir Partech comme partenaire de choix des entrepreneurs et des limited partners au sein de l’écosystème Growth Private Equity », a déclaré pour sa part André François-Poncet.



André a commencé sa carrière en tant qu'analyste au sein de la branche M&A de Bank of America Merrill Lynch à Londres en 2012, où il s'est concentré sur les fusions-acquisitions des grandes capitalisations, sur divers secteurs et géographies.



André est titulaire d'un MSc. en Finance de l'Université Bocconi (Summa Cum Laude) et d'un Master en Mathématiques appliquées de Télécom ParisTech.



La promotion d'André est une étape importante pour Partech et renforce le leadership de son équipe Growth. Elle intervient peu après la clôture de son deuxième fonds en novembre 2021. Partech Growth II - qui a réuni 650M€ (environ 750M$) - a déjà investi dans sept entreprises dont Billogram, Channable, Rohlik, Skello, Studocu et Weglot.



Elena Moneta recrutée en tant que Principal de l'équipe Venture



Les six années d’expérience d’Elena Moneta couvrent les secteurs de la banque d’investissement, du capital-risque, ainsi que des opérations en startup.



Avant de rejoindre Partech, Elena était investisseuse à Londres dans la société de capital-risque early-stage Hambro Perks, où elle s'est spécialisée dans les investissements fintech, e-santé et SaaS. En 2020, Elena s’est tournée vers l’expérience opérationnelle prenant les rênes de la croissance de la start-up de e-santé Peppy Health, soutenue par des fonds de capital-risque.



Elle a débuté sa carrière dans la banque d'investissement chez Morgan Stanley à Londres, où elle a participé à plus de 20 introductions en bourse et transactions sur les marchés boursiers en trois ans.

« Nous sommes ravis d’accueillir Elena au sein de Partech, elle apporte à l’équipe un enthousiasme et une expertise paneuropéenne considérables”, a déclaré Réza Malekzadeh, General Partner chez Partech. “Elena apporte un bagage et un point de vue internationaux et complémentaires pour nous aider à harmoniser nos principaux talents avec les ambitions et la croissance du fonds », ajoute-t-il.



« Je suis enthousiaste d'avoir rejoint une équipe très solide d’investisseurs chevronnés, anciens opérationnels et entrepreneurs ayant accumulé une riche expérience du financement de la technologie à échelle mondiale - une équipe qui, je le crois, peut significativement soutenir les entrepreneurs dans leurs parcours. Je me félicite de pouvoir soutenir, dans mes nouvelles fonctions, des entrepreneurs exceptionnels qui aspirent à laisser une trace indélébile dans des marchés qu’ils créent ou transforment, ainsi que de les aider à relever des défis urgents et à saisir les opportunités les plus intéressantes de notre époque, tout en consolidant la plateforme Partech en Europe et au-delà », a déclaré Elena Moneta.

Elena est titulaire d'un Master en Management de l'ESCP Europe et d'un MBA de l'Insead. Elle parle couramment français, anglais, allemand et italien.



André et Elena font partie d'une équipe diversifiée et internationale de 70 opérationnels de plus de 20 nationalités différentes. Ils seront des acteurs clés dans la transformation et la croissance continues de l'équipe.



À propos de Partech

Fondé à San Francisco et à Paris, Partech est l’un des fonds de capital-risque les plus actifs au monde et apporte capital, expérience opérationnelle et support stratégique aux entrepreneurs aux stades seed, venture et growth.

Le portfolio Partech comprend actuellement plus de 200 entreprises dans 30 pays, dont 13 sont valorisées à plus d’un milliard de dollars : Alan, Bolt, Cazoo, Jellysmack, ManoMano, Merama, People.ai, Rohlik, Sorare, Toss, Wave, WorldRemit, Xendit.

partechpartners.com



