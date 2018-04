Paris EUROPLACE et R3 signent un accord de participation croisée pour échanger sur les nouveaux développements des solutions blockchain

R3, lancé en 2015, réunit aujourd'hui plus de 200 banques, régulateurs, sociétés de services financiers, associations professionnelles et sociétés technologiques travaillant collaborativement sur la plateforme blockchain Corda.



Corda est la première blockchain version entreprise au monde conçue pour enregistrer, gérer et synchroniser les contrats et autres données partagées entre partenaires commerciaux et pour répondre aux exigences complexes des plus grandes institutions financières du monde.



Paris EUROPLACE est, actuellement, le premier acteur européen, en matière de développement de la blockchain, avec le lancement de plusieurs projets industriels à l'initiative d'acteurs de la place de Paris et l'accueil de projets internationaux.



Dans ce contexte, l'accord Paris EUROPLACE - R3 a pour objet de développer l'échange et le dialogue entre les acteurs de la place de Paris et le consortium R3 sur les enjeux du développement de la blockchain, les domaines d'application, les projets qui se développent en Europe et au plan international, et de sensibiliser et familiariser les acteurs de la place de Paris aux bénéfices de cette nouvelle technologie.



Une première rencontre, coorganisée par Paris EUROPLACE et R3, est prévue à Paris le 2 mai prochain. Une présentation des initiatives Blockchain de la place de Paris et des projets en cours de développement sur le marché américain est, également, prévue dans le cadre des Rencontres financières Internationales Paris EUROPLACE de New York le 18 avril 2018.



Paris EUROPLACE renforce ainsi, au service de la Place de Paris, son action dans le domaine des Fintech, menée avec le concours du Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION, entité du groupe Paris EUROPLACE, qui promeut en particulier le développement de Fintech françaises dans le domaine de la Blockchain.



À propos de Paris EUROPLACE

Paris EUROPLACE est l'organisation chargée de développer et promouvoir au plan international la Place financière de Paris et, d'une manière générale, l'industrie financière française. Elle fédère l'ensemble des parties prenantes: entreprises émettrices, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres. L'association est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d‘administration d'ENGIE.

paris-europlace.com



A propos de R3 :

R3 est une société de logiciels d'entreprise travaillant avec un réseau de plus de 200 banques, institutions financières, régulateurs, associations professionnelles, sociétés de services professionnels et sociétés technologiques pour développer Corda, sa plateforme blockchain conçue spécifiquement pour les entreprises.



L'équipe R3 est composée de plus de 140 professionnels répartis dans neuf pays, et soutenue par plus de 2 000 experts en technologie, en finance et en droit issus de sa base mondiale de membres. R3 est soutenu par un investissement de USD 107 millions provenant de plus de 40 entreprises.



Corda est le résultat de plus de deux années de recherche et de développements intensifs de R3 et de ses membres et répond aux normes les plus élevées du secteur bancaire, tout en étant applicable à tout scénario commercial. Corda permet d'enregistrer, gérer et exécuter les accords financiers des institutions en parfaite synchronisation avec leurs pairs, créant un monde de commerce sans friction.

r3.com