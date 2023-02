PST&B partenaire de 3 Salons Tech à Paris : NFT Paris, Paris Blockchain Week et MedinTechs

PST&B est partenaire de 3 événements incontournables :

• NFT Paris Conférence - Vendredi 24 & samedi 25 février au Grand Palais Ephémère

• MedInTechs - Lundi 13 et mardi 14 mars au Parc Floral de Paris

• Paris Blockchain Week - Lundi 20 & mardi 21 mars au Carrousel du Louvre



PST&B : Donner aux étudiants les moyens de construire leur profil professionnel au plus tôt en leur offrant une entrée dans les univers professionnels de la Tech.



La Grande Ecole spécialisée en formations hybrides Tech & Business a élaboré des parcours d’enseignement tournés vers l’apprentissage par l’expérimentation en privilégiant des approches pédagogiques innovantes ainsi que des phases d’immersion en milieu professionnel en France et à l’étranger.



Elle accorde une importance majeure à la posture professionnelle des étudiants et les encourage à créer et enrichir leur réseau dès le début de leurs études en leur fournissant des opportunités concrètes comme la participation à des salons professionnels. Ces RDV regroupant les acteurs principaux de la Tech et du Business offrent l’opportunité aux étudiants PST&B d’acquérir une bonne connaissance du marché et de faire des rencontres potentiellement décisives pour leur avenir.



Dans le cadre des partenariats-événements, les étudiants PST&B :

• Participent aux salons professionnels partenaires en tant que visiteurs, assistent aux conférences ainsi qu’à différents ateliers et événements (défis, recrutement) dans chaque programmation ;

• Prennent part aux salons en tant que professionnels au sein des équipes d’organisation et d’animation ou encore des stands de PST&B ;

• Sont chargés par les organisateurs de missions spécifiques à fonction pédagogique comme l’élaboration et administration de questionnaires de satisfaction internes et externes, ou l’analyse et optimisation de l’expérience-visiteur.



Armand Derhy, Directeur de Paris School of Technology & Business : « Les salons professionnels sont l’occasion pour les étudiants d’appréhender tout un écosystème Tech en un lieu et au même moment. C’est une manière très efficace de faire de la veille ! Il s’agit pour eux d’un exercice de mise en situation dans lequel ils jouent leur propre rôle et qui est donc tout à fait réel. C’est le moment d’être audacieux, d’aller se présenter et discuter avec les représentants des entreprises qu’ils convoitent. PST&B leur donne toutes les clefs et leur ouvre les portes, à eux de mettre en pratique ce qu’ils ont appris. »



Les événements :



NFT Paris

24 & 25 février au Grand Palais Éphémère

NFT Paris est un salon d’envergure internationale rassemblant, autour de ses 6 000 visiteurs l’an dernier, tout l’écosystème des non fongibles token (fashion, art, finance, gaming, musique, médias, et plus encore). Ouvert aux amateurs, collectionneurs, comme aux professionnels il regroupe également les grandes entreprises lancées dans le Web3 (LVMH, L'Oréal, Shopify ou encore Volkswagen).

Les étudiants PST&B participeront à la Talent Fair qui leur permettra de rencontrer les recruteurs du secteur.



MedInTechs

13 & 14 mars au Parc Floral de Paris

Ce salon, ouvert à tous, regroupe tous les acteurs de la santé et de l’innovation médicale afin d’offrir une vision d’ensemble sur les dernières tendances et nouveautés du secteur et sur les enjeux et défis à venir.

Une thématique importante pour les étudiants PST&B qui auront l’occasion de découvrir l’impact des innovations Tech sur des problématiques de société et d’avenir.



Paris Blockchain Week

20 & 21 mars au Carrousel du Louvre

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus cette année à ce rendez-vous des chefs d'entreprise, investisseurs, entrepreneurs et développeurs du Web3. Les acteurs de premiers plans y interviendront (entre autres : Sandbox, Reddit, Ripple) autour des applications et des implications de la Technology blockchain (mise en œuvre, coopération, gouvernance, etc).



