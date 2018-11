PRÈS D’1 FRANÇAIS SUR 3 SERAIT INTÉRESSÉ PAR L’ACHAT DE CRYPTO-MONNAIES

L’étude, menée en juin 2018, révèle qu’un Français sur deux serait familier avec la notion de crypto-monnaie. Le désir d’achat est d’ailleurs déjà significatif : 43 % d’entre eux souhaiteraient s’en procurer mais ils ne sont pour l’instant que 19% à en posséder.



Près de la moitié des Français familiers avec le concept des crypto-monnaies sont Parisiens

Alors que Luno vient de se lancer sur le marché français en septembre dernier, cette étude démontre l’importance grandissante des Français pour les crypto-monnaies avec déjà plus de 55% des 18-24 ans qui déclarent bien connaître ce marché, suivi de près par les 25-34 ans à 45%. La plupart des Français familiers avec le concept sont Parisiens (47%), et appartiennent à une catégorie sociale élevée (46%).

Ces « as » de la crypto-devise sont 37% à trouver des informations à ce sujet sur les réseaux sociaux, ou auprès de leurs amis ou leur famille à 31%.



Les hommes sont les plus nombreux à posséder des monnaies virtuelles



L’étude dévoile également que ce sont principalement les hommes, à 51%, et de surcroît célibataires à 47%, qui connaissent le mieux les différents types de monnaies virtuelles. Ils sont d’ailleurs 20% à en posséder. A contrario, les femmes ne sont pour l’instant que 21% à en avoir connaissance et 15% à en avoir acheté. Enfin, il apparaît que les millennials sont les plus nombreux à acheter des monnaies virtuelles, à 28%.



Le bitcoin règne en maître sur le marché



Dans un marché dominé à 68% par le bitcoin, les deux autres monnaies virtuelles préférées par les Français ayant des notions sur les crypto-monnaies sont l’Ethereum et le Dash à 24% chacun. Selon l’étude, le portrait type du propriétaire français de bitcoin serait composé à 75% d’hommes, âgés de 35 à 44 ans.



La majorité des propriétaires de crypto-monnaies l’utilisent pour investir



22% des Français déclarant posséder des crypto-monnaies effectuent des paiements sur le web, alors qu’ils sont plus de 61% d’entre eux à l’utiliser pour investir. Pour 82% des 25-34 ans, ce serait même la raison principale d’en posséder. En dernière place arrive le paiement entre amis et avec la famille à 10%. L’étude révèle par ailleurs que près de la moitié des Français familiers avec les crypto-monnaies souhaiterait utiliser des monnaies virtuelles en magasin.



Leur utilisation reste toutefois compliquée pour 42% d’entre eux. Ils sont même près de 40% à estimer ne pas avoir suffisamment accès à des informations sur les monnaies virtuelles pour les conforter dans leur désir d’achat ou de transaction. A ce sujet, Maria Woncisz, Country Manager France chez Luno, reconnaît l’importance du travail de sensibilisation et d’éducation aux crypto-monnaies : « Le sujet des crypto-monnaies devient de plus en plus central en France et est régulièrement au centre des débats politiques. En atteste le récent débat autour de leur fiscalité il y a quelques jours et l’ambition de la France de devenir un leader européen. On peut donc s’attendre à voir une rapide démocratisation de son utilisation. Et c’est précisément sur ce point que Luno se différencie ; en accompagnant les particuliers et les entreprises dans toutes les étapes de manière simple et sécurisée. »



A propos de Luno

Luno est une société mondiale leader dans le domaine de la crypto-monnaie qui a pour mission de faire évoluer le monde vers un meilleur système financier. Composée d’une équipe de 250 personnes, Luno est basée à Londres et possède des centres d’affaires à Singapour et Cape Town.

Avec plus de 2 millions de clients (portefeuilles) répartis dans 40 pays, les produits et services de Luno permettent d’apprendre, d’acheter, de vendre, et de stocker en toute sécurité sur des monnaies cryptées telles que le Bitcoin et l’Ethereum.

Cofondée par le PDG Marcus Swanepoel et le directeur technique Timothy Stranex, Luno a levé plus de 13 millions de dollars de fonds depuis son lancement en 2015 et est soutenue par le géant mondial de la Tech, le groupe Naspers et Balderton, entre autres.

luno.com