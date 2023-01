PASQAL lève 100M€ pour faire progresser l’informatique quantique à base d’atomes neutres

PASQAL, leader dans le domaine de l’informatique quantique à base d’atomes neutres, annonce une augmentation de capital de 100 millions d’euros en equity. Ce tour de série B a été mené par un nouvel investisseur, Temasek, société d'investissement dont le siège est basé à Singapour qui fait son entrée au capital de la société, le fonds du Conseil européen de l'innovation (EIC), Wa'ed Ventures et le fonds Large Venture de Bpifrance. Les investisseurs historiques Quantonation, le Fonds Innovation Défense[1], Daphni et Eni Next, la branche capital-risque d’Eni, participent également à ce tour de financement.



« Nous sommes fiers d’investir dans une startup que nous suivons depuis des années, qui travaille sur une technologie à très fort impact et qui résoudra plusieurs des défis les plus critiques du monde, déclare Nicklas Bergman, fund advisor de l’EIC. Les développements de PASQAL dans le domaine de l'informatique quantique en ont fait un leader du secteur en Europe et dans le monde. Nous sommes ravis de participer à leur incroyable croissance et de contribuer à leurs impacts sur le long terme. »



Un acteur leader à l’échelle mondiale



Cette opération permettra à PASQAL de poursuivre le développement de son ordinateur quantique à atomes neutres. Celui-ci offrira des avantages commerciaux pour le développement de cas d'usages industriels par rapport aux supercalculateurs classiques, dès 2024.



« Les ingénieurs de PASQAL ont transformé une recherche fondamentale de rayonnement mondial en un système facile d’utilisation susceptible d’apporter des avantages considérables au monde, déclare Alain Aspect, co-fondateur de PASQAL et lauréat du Prix Nobel de physique 2022. Je suis incroyablement fier de leurs réalisations et impressionné par la reconnaissance de la communauté des investisseurs. »



Avec ce nouveau financement, PASQAL prévoit d'accélérer ses efforts de recherche et développement pour construire, à court terme, un ordinateur quantique de 1 000 qubits et, à long terme, des architectures tolérantes aux erreurs. La société prévoit également d'augmenter la production de ses ordinateurs quantiques et d'accélérer le développement d'algorithmes propriétaires pour les clients de verticales de marché clés, dont l'énergie, la chimie, l'automobile, la mobilité, la santé, la technologie d'entreprise, la finance…



PASQAL utilisera également ce financement pour renforcer sa présence à l’international. Ainsi, la start-up prévoit cette année d’étendre son implantation en ouvrant notamment des bureaux en Asie, tout en développant ses activités existantes en Europe et en Amérique du Nord. PASQAL, qui compte 100 collaborateurs, entend doubler ses effectifs dans les prochains mois.



« Nous sommes prêts à livrer un ordinateur quantique capable de débloquer des avantages commerciaux pour nos clients, et ce tour d'investissement nous aidera à atteindre cet objectif d'ici 2024, déclare Georges-Olivier Reymond, Président et co-fondateur de PASQAL. Cette levée de fonds valide la technologie à atomes neutres en tant que plateforme de premier ordre pour livrer des applications quantiques réelles, et nous sommes fiers de voir son potentiel reconnu par des investisseurs de premier plan. »



Une technologie qui développe déjà ses champs d’application



PASQAL travaille actuellement avec de nombreuses entreprises du Global Fortune 500. Elle a récemment rendu publiques ses recherches menées avec Crédit Agricole CIB, la plus grande institution financière coopérative au monde, et qui montrent que la technologie de PASQAL est déjà capable de résoudre des problèmes d’optimisation financière complexes aussi rapidement que des supercalculateurs classiques.



BASF, la plus grande entreprise chimique du monde, étudie comment la technologie de PASQAL peut être utilisée pour raffiner les modèles de prédiction météorologiques, tandis que BMW exploite les algorithmes de PASQAL pour améliorer les simulations complexes qui sont au cœur des essais de collision et du développement de pièces et de matériaux plus légers. Parmi les autres clients de PASQAL figurent, entre autres, Siemens, Airbus, LG Electronics, Johnson & Johnson et Thales.



En 2022, PASQAL a annoncé sa collaboration avec les principaux acteurs mondiaux du secteur de l'énergie, avec notamment un protocole d'accord avec Aramco et une coopération avec Eni pour la mise en place rapide d’applications industrielles de ses technologies. En outre, PASQAL s'est associé à EDF pour développer un cas d’usage. De même, la startup travaille également avec Exaion Inc. (filiale d’EDF) et la Zone d’Innovation Quantique basée au Québec pour former QuaTERA (Quantum Technologies Energy Result Accelerator), le premier centre d'excellence ouvert pour développer des solutions énergétiques durables à l'aide du HPC et de l'informatique quantique.



« Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape dans le développement de PASQAL qui fera de l'entreprise un leader mondial, déclare Christophe Jurczak, Managing Partner chez Quantonation. Quantonation soutient la société depuis son spin-off de l'Institut d'Optique. Il s'agit de la première scale-up au sein du portefeuille de Quantonation. Cette dernière illustre véritablement l'excellence de la recherche française et la compétitivité de l'écosystème quantique français. »



« Depuis sa création, PASQAL n’a cessé de démontrer son avancée technologique et commerciale via des acquisitions et des partenariats stratégiques avec des grands groupes internationaux, déclare Paul-François Fournier, Directeur de l’Innovation chez Bpifrance. Bpifrance, qui accompagne depuis ses débuts ce fleuron de la Deeptech tricolore, est très fière d’être à ses côtés pour cette nouvelle étape qui confirme sa position parmi les leaders des calculateurs quantiques. »



L'informatique quantique vise à dépasser les limites de l'informatique classique et à offrir une puissance de calcul sans précédent pour résoudre des problèmes critiques ne pouvant pas être envisagés auparavant. Selon une étude du BCG, l'informatique quantique créera de la valeur dans de nombreux secteurs, allant jusqu'à 850 milliards de dollars annuels d'ici 2040.



Orrick est intervenu auprès de PASQAL en tant que conseil sur les aspects juridiques et Perella Weinberg Partners (PWP) sur les aspects financiers.



À propos de PASQAL

PASQAL construit des ordinateurs quantiques à partir d'atomes neutres ordonnés en réseaux 2D et 3D pour apporter un avantage quantique pratique à ses clients et répondre à des problèmes du monde réel. PASQAL a été fondée en 2019, à partir de l'Institut d'Optique, par Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, le professeur Dr Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de physique 2022, le Dr Antoine Browaeys et le Dr Thierry Lahaye. PASQAL a obtenu plus de 140 millions d'euros de financement, combinant des fonds propres et des financements non dilutifs.

La société a récemment vendu deux ordinateurs quantiques au Genci en France et au JFZ en Allemagne pour une installation sur site dans des centres HPC des deux pays. Nommée Cool Vendor par Gartner en 2022, PASQAL a également annoncé récemment une collaboration scientifique avec l'Université de www.pasqal.com



À propos de TEMASEK

Temasek est une société d’investissement affichant un portefeuille d’une valeur nette de 413 milliards de dollars singapouriens (268 milliards d'euros) au 31 mars 2022. La raison d'être de Temasek, "So Every Generation Prospers", guide l'action de l'entreprise au service des générations d'aujourd'hui et de demain. Notre charte Temasek définit nos rôles d’investisseur, d’institution et d’acteur socio-économique, afin d’élaborer nos choix d’investissements consistant à être un investisseur performant, une institution juste et un acteur responsable. Le développement durable est au cœur de toutes les activités de Temasek. Nous nous engageons à apporter des solutions aux problèmes globaux et à mobiliser le capital - financier, humain, social et naturel - afin de créer un monde meilleur et plus inclusif pour tous. Basée à Singapour, Temasek possède onze bureaux dans le monde entier.

www.temasek.com.sg



À propos de QUANTONATION

Quantonation est le premier VC dédié aux technologies quantiques, et gère près de 91 millions d'euros via son premier véhicule Quantonation I qui a déjà réalisé plus de 30 transactions. Nous investissons à l'échelle mondiale, en ciblant les entreprises qui sont en cours d'amorçage dans l'informatique quantique, la communication quantique, la détection quantique, et la physique de rupture. Nous sommes toujours à la recherche d'entreprises de rupture. Des domaines tels que la simulation moléculaire, le calcul haute performance, la cybersécurité ou la détection ultraprécise sont désormais portés par l'innovation basée sur la physique de rupture et les technologies quantiques. Grâce à son expertise scientifique, Quantonation vise à soutenir la transition de ces technologies vers des produits disponibles commercialement pour l'industrie. Les sociétés de notre portefeuille développent des alternatives moins consommatrices d’énergie au calcul haute performance, et fournissent les outils et les systèmes pour accélérer massivement l’innovation dans des domaines tels que le développement de médicaments, la chimie, les matériaux ou la finance. Audacia est une société de gestion basée à Paris avec une expertise reconnue en deeptech, a incubé et soutenu Quantonation depuis sa création.



À propos du fonds de l’EIC

Le fonds du Conseil Européen de l'Innovation (EIC) de la Commission européenne est un fonds investissant dans toutes les technologies et vecticales sectorielles dans l’ensemble des pays de l'UE et des pays associés au programme Horizon Europe. Il s’agit de la branche d’investissement de l’EIC Accelerator. Le fonds de l’EIC a vocation à combler un manque critique de financement et son principal objectif est de soutenir les entreprises dans le développement et la commercialisation de technologies disruptives. Et ce, en créant des passerelles avec les acteurs du marché via un partage des risques et la construction d’un vaste réseau de fournisseurs de capitaux et de partenaires stratégiques aptes à réaliser des investissements et co-investissements. Le fonds est particulièrement engagé dans la promotion et le soutien des femmes entrepreneures, ainsi que dans la réduction de la fracture de l'innovation entre les différents pays de l'UE.



À propos du Fonds Innovation Défense

Créé en 2020 par le ministère des Armées à l’initiative de l'Agence de l'Innovation de Défense et géré par Bpifrance, le Fonds Innovation Défense soutient la croissance et le développement d'entreprises innovantes dont les technologies duales présentent un intérêt particulier pour le secteur de la défense, par des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres. Doté de 200 millions d'euros, le fonds contribue à l'émergence de nouveaux acteurs de taille critique au niveau français et européen.



À propos de Bpifrance et de son fonds Large Venture

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis.

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.

Large Venture est le fonds de venture growth de Bpifrance dédié aux sociétés technologiques à très fort potentiel, ayant pour objectif de favoriser l’émergence de champions français, futurs leaders mondiaux de leurs marchés. Depuis sa création en 2013, le fonds a déjà investi dans près de 80 sociétés dans les domaines du numérique, de la santé et des sciences de la vie, ainsi que dans les greentechs.

https://www.bpifrance.com



À propos de Daphni

Créée en 2015, daphni, société de capital-risque reconnue en Europe, gère plus de 500 millions d'euros d'actifs. Avec une soixantaine de participations actives dont Back Market, Geev, Swile, ZOE et Typology, la stratégie des fonds gérés par daphni s’articule autour des nouveaux usages et des projets durables d’un point de vue sociétal et/ou environnemental qui peuvent conquérir des marchés mondiaux. Entreprise à mission et certifié B corp, le mantra de daphni est de Build da City. For. Good. La proposition de Daphni auprès des entrepreneurs et de LPs s’articule autour de sa communauté de 350 experts et sa plate forme d’open innovation propriétaire.

www.daphni.com



[1] Le fonds Innovation Défense, géré par Bpifrance et souscrit par l’Agence de l’innovation de défense (AID), est destiné à soutenir l’innovation des technologies duales et transversales.