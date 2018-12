PARQUEST CAPITAL finalise l’acquisition de la Société SOPRAL auprès du Groupe AVRIL

A travers cette opération, PARQUEST CAPITAL devient actionnaire majoritaire de la Société SOPRAL aux côtés de son management actuel.



Le Groupe AVRIL, au travers de sa filiale SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, devient actionnaire minoritaire de la Société SOPRAL et continuera ainsi d’en accompagner les développements sur des marchés en forte croissance.



IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, AGRO INVEST et UNEXO entrent également au capital en tant qu’actionnaires minoritaires.



Fondée en 1957 et filiale du Groupe AVRIL depuis 2010, la société SOPRAL est une société française spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation dans plus de 50 pays de solutions nutritionnelles innovantes pour chiens, chats et chevaux.



Basée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL compte deux unités de production situées à Pléchâtel ainsi qu’un établissement administratif basé à Pont-Réan.



Pour Yannick GUEHO, Directeur général de SOPRAL : « Sopral enregistre ces dernières années une nette croissance de son activité de nutrition pour les animaux de compagnie, notamment sur les produits haut-de-gamme. Aujourd’hui, la Société franchit une étape importante devant lui permettre d’accélérer son développement dans un marché global en pleine consolidation. »



Pour Jean-Philippe PUIG, Directeur général du Groupe AVRIL : « Nous recherchions un partenaire spécialisé à même d’accompagner Sopral, aux côtés du management et de Sofiprotéol, dans ses projets de développement. Nous partageons avec Parquest Capital les mêmes valeurs et sommes convaincus qu’à travers cette opération, toutes les conditions sont réunies pour accompagner avec succès la croissance de Sopral. »



Pour Denis LE CHEVALLIER, Directeur Associé de PARQUEST CAPITAL : « Nous sommes très heureux, avec nos partenaires, de pouvoir accompagner l’équipe de management dans ce projet de croissance, tant en France qu’à l’international. Nous sommes convaincus que la qualité des produits de Sopral et son positionnement premium lui permettront d’accélérer son développement. »

Les modalités financières de l’opération ne sont pas communiquées.



À propos de PARQUEST CAPITAL

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid-market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 25 investissements avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des équipes de management. Parquest Capital a levé en 2017 son deuxième fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un montant de 310 M€.

parquest.fr



À propos de SOFIPROTEOL

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de développement, filiale du groupe AVRIL, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. Partenaire durable, SOFIPROTEOL accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées par SOFIPROTEOL sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première transformation.

sofiproteol.com



À propos du GROUPE AVRIL

Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises, Avril est l’acteur industriel et financier des filières des huiles et des protéines. Il est présent en France et à l’international dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables.

En près de 35 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une meilleure alimentation des Hommes et à la préservation de la planète.

Pour remplir sa mission, Avril s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des filières végétales et des filières d’élevage, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à travers Sofiprotéol, société de financement et de développement au service de la ferme France.

En 2017, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. Il compte 7 600 collaborateurs répartis dans 21 pays.

groupeavril.com



Conseils Cédant & Management

• Cédants : Groupe Avril (Thomas Lemaître / M&A, Thomas Mouzin / juridique)

• Banque d’affaires : Capitalmind (Nicolas Balon, Thibault Laroche-Joubert, Christopher Martin, Florian Galizia)

• Avocats management : Hogan Lovells (Stephane Huten, Laurent Ragot, Paul Leroy, Ali Chegra)

• Avocat vendeur : CRB Avocat (Carine Rohou-Borsello)

• VDD Financière : Deloitte (Philippe Serzec, Jade Mati, Roxane le Saux, Jean-Gaël Chaize)

• VDD Fiscale : LightHouse (Damien Hautin, Marie de Reinach)

• VDD Environnementale : EY (Christophe Schmeitzky, Maelle Duquoc)



Acquéreurs & conseils Acquéreurs

• Acquéreurs : Banque d’affaires : Sodica (Xavier Boeri)

o Parquest (Denis le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet)

o IDIA Capital Investissement (Arnaud Pradier, Manuel Leal, Martin Mézières)

o Agro Invest (Olivier Guize, Delphine Nicolas-Tucou)

o Sofiprotéol (Claire Maingon, Violaine Grison, Claude-Emma Komly)

o UNEXO (Maryan Deroo)

•

• Due Diligence :

o Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Hind Badreddine, Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre)

o Audit financier : 8Advisory (Katia Wagner, Thomas Wolff)

o Carve out : 8Advisory (Nicolas Cohen-Solal, Jean-Christophe Fuzzati)

o Audit fiscal : Mamou & Boccara (Laurent Mamou, Elie Boccara)

o Audit stratégique : Alcimed (Thomas Paschal, Vincent Genet)

o Etude terrain : Richard & Campion (Raphaël Campion, Vincent Richard)

o Evaluation instruments financiers : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Ghislain d’Ouince)



Financement

• Mezzanine : Tikehau Capital (Cécile Mayer-Lévi, Aymeric Martin, Romain Hernot) - conseil juridique : De Pardieu (Yannick Le Gall, Jean-François Pourdieu, Sonia Bouaffassa, Eryk Nowakowski)

• Dette senior : Banque CIC Ouest (Bruno Nesti, Abdoulaye Sall), Crédit Agricole d’Ille et Vilaine (Vincent Larnicol, Christophe Galerne), ARKEA (Isabelle Bouedo), CEBPL (Sophie Cudel) - conseil juridique : CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot, Benoît Fournier, Julia Dallié, Jean-Charles Benois, Alexia Cayrel)