Si l’IPR et la DSP3 se complètent, leur interconnexion est également source de défis pour les acteurs du paiement. En termes d'adaptation technologique et opérationnelle tout d'abord : intégrer les paiements instantanés et les API d’open banking dans des systèmes souvent fragmentés ou obsolètes peut nécessiter des investissements importants. Ces changements impliquent des coûts et des efforts organisationnels pour garantir une compatibilité avec les normes réglementaires européennes et une interopérabilité avec les différents acteurs de la chaîne du paiement. Selon le Capgemini World Payments Report 2025, seules 13 % des banques de l'Europe des 27 peuvent se prévaloir d'une infrastructure technologique solide pour les paiements instantanés**. Pour relever ces défis, les banques et les sociétés de paiement peuvent choisir soit de moderniser leurs infrastructures de paiement actuelles, soit de créer des plateformes instantanées personnalisées à partir de “scratch”, soit de collaborer avec des fintechs pour obtenir un accès rapide à des solutions innovantes, le tout sans avoir besoin d'un développement en interne.La gestion de la conformité est un autre défi : les banques et sociétés de paiement doivent se conformer à des exigences renforcées en matière de sécurité, de protection des données et de lutte contre la fraude, ce qui peut entraîner une complexité administrative accrue. Enfin, l'utilisation croissante des API dans les infrastructures de paiement accroît parallèlement leur vulnérabilité, car elles peuvent être à l'origine de violations de données. Les entreprises doivent donc investir dans des mécanismes d'authentification forte, de suivi des transactions et de gestion des consentements afin de réduire le risque de fraude et de garantir la conformité réglementaire. Enfin, la formation et la sensibilisation sont essentielles pour garantir une adoption harmonieuse de ces nouvelles pratiques, gagner en résilience et maximiser les avantages d'un écosystème chaque jour plus ouvert.Tandis que l’IPR vise à rendre les paiements instantanés accessibles à tous, la DSP3 propose un cadre plus large, réglementant l'accès aux données et les interactions entre acteurs bancaires et non bancaires. Prises ensemble, ces deux réglementations s'inscrivent dans un plus large développement de l'open banking en Europe, dont 2025 et 2026 pourraient bien être des années clés.