Open Banking : Pledg et Budget Insight ensemble pour démocratiser les technologies de l’environnement du BNPL La fintech française Pledg, spécialiste des solutions de facilités de paiement (Buy Now Pay Later) signe un partenariat avec Budget Insight, leader français de l’agrégation de données financières, et pionnier du secteur de l’Open Finance en Europe.

A ce jour, cette association répond à la problématique de gestion des risques d’insolvabilité des clients des marchands partenaires de Pledg en France, et a vocation à se tourner vers l’international.



Par ailleurs, en optant pour le produit Bank de Budget Insight qui couvre les données bancaires au sein de plus de 2000 institutions financières européennes via l’Open Banking, Pledg peut connaître la solvabilité d'un acheteur en moins d’une minute, et ainsi lui accorder via son financeur un financement (paiement fractionné ou différé) sans affecter la fluidité de son parcours client.



« Grâce au produit Bank de Budget Insight, nous récupérons de manière extrêmement rapide les données infalsifiables du ou des compte(s) bancaire(s) d'un acheteur, ce qui permet d’aider le marchand dans sa prise de décision pour l’octroi ou non du paiement en plusieurs fois à l’acheteur, et d’adresser audit acheteur une réponse dans un délai ultra court. De plus, la technologie et la facilité d’intégration des systèmes de Budget Insight nous ont particulièrement séduits. » déclare Nicolas Pelletier, CEO de Pledg.



Étendre plus largement l’expérience Open-Finance et de paiement.



Grâce au parcours développé par Budget Insight, l’expérience client est encore plus fluide et transparente. Depuis le site du marchand, le client est redirigé vers son application bancaire pour certifier sa solvabilité instantanément.



« Ce partenariat technologique confirme la pertinence et la solidité de nos technologies dans le domaine du paiement fractionné et différé, cas d’usage qui a connu beaucoup de succès dernièrement. C’est aussi la preuve que nous sommes capables d’accompagner nos clients sans pour autant faire de compromis sur la qualité de service. Nous sommes heureux du chemin parcouru avec Pledg et de nos prochains challenges communs. » déclare Bertrand Jeannet, CEO de Budget Insight.



À propos de Pledg

Pledg est une fintech française créée en 2016 par Nicolas Pelletier dans le but de faciliter le paiement. Elle fournit aux commerçants des solutions digitales de financement Buy Now Pay Later, simples, fluides, et adaptées à chaque contexte marchand. Ces options - paiement en plusieurs fois, après la livraison, partagé, ou encore différé - permettent d’optimiser la conversion et les ventes tout en offrant une expérience d’achat innovante aux consommateurs.

Pledg s’adresse aux entreprises opérant en B2C/B2B (sites e-commerce, marketplaces, boutiques physiques), et aux institutions financières souhaitant lancer leur propre solution de facilités de paiement en SaaS.



Quelques informations clés à propos de Pledg :

• Pledg a déjà levé 1,2 millions d’€ en 2017 et 80 millions d’€ en 2021.

• L’entreprise compte 45+ collaborateurs et 400+ grands comptes tels que Corsair, Décathlon, Almé, Carrefour Voyages et LiveMentor.

• En 2022, Pledg se classe 6ème au palmarès des start-up les plus performantes de la French Tech, selon Capital Magazine.

• Avec un score de 4,43/5, elle est labellisée HappyAtWorkⓇ2022. Un label décerné par ChooseMyCompany qui récompense les entreprises où les salariés sont les plus engagés et motivés.

• Pledg reçoit en 2022 la certification Fintech de Finance Innovation, qui récompense les projets les plus innovants de la finance française.

pledg.co



À propos de Budget Insight

Budget Insight est une plateforme Open Finance. Elle permet à plus de 230 acteurs des services financiers d'accéder à des données enrichies et des paiements instantanés, avec une couverture européenne qui s'étend à plus de 30 pays. Son API unifiée va bien au-delà des données des comptes courants et des transactions conformes DSP2, et propose d'accéder notamment aux données des comptes de prêt, d’épargne, de placements et de crypto, mais également d’automatiser la collecte des factures et justificatifs. Les produits Budget Insight permettent ainsi de créer de meilleures expériences d'embedded finance et des apps plus performantes.

www.budget-insight.com



