Opel choisit OpenText pour transformer ses processus de gestion des paiements

Grâce aux solutions OpenText de gestion des paiements, Opel va pouvoir intégrer ses systèmes de comptabilité fournisseurs et de règlement, en optimisant les transferts de fonds électroniques pour bénéficier d’une visibilité en temps réel sur sa trésorerie, ses liquidités et sa situation financière.



OpenText apporte également à l’équipe Paiements d’Opel des procédures renforcées de contrôle et de délégation, ainsi qu’une meilleure prise en charge des équipementiers et concessionnaires au niveau international par des processus étendus d’intégration BtoB et de paiement numérique.



« Opel est l’un des premiers constructeurs automobiles européens, doté d’une supply chain internationale complexe comportant des milliers d’équipementiers, de partenaires et de clients », commente Karsten Mecklenburg, Directeur des technologies de l’information d’Opel Automobile GmbH. « Un processus efficace et optimisé de facturation et de paiement dans l’ensemble de notre chaîne logistique est un composant essentiel pour le succès de notre activité. En utilisant les solutions OpenText Business Network et Managed Services, nous avons pu assurer un reporting financier en temps réel, nous permettant de prendre ses décisions stratégiques de financement au niveau mondial avec plus de perspicacité et de certitude. »



« La gestion des paiements, des factures et des coûts est vitale pour le succès de toute entreprise et devient plus complexe dans un monde numérique », souligne Mark J. Barrenechea, Vice-président, CEO et CTO d’OpenText. « Une visibilité en temps réel de la trésorerie et des liquidités d’une entreprise permet à sa direction d’optimiser son fonds de roulement et sa performance. Ces informations instantanées sont indispensables aux entreprises numériques pour réussir. »



OpenText Business Network est un ensemble de solutions EIM qui facilitent des échanges d’informations efficaces, sécurisés et conformes à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises, contribuant ainsi à la transformation numérique tout au long de la chaîne logistique et dans tout l’écosystème des paiements.



