Ontology va lancer PAX, une crypto-monnaie stable en USD sur Ontology

Basé sur le jeton standard OEP-4 d'Ontology, le jeton (PAXO) continuera à utiliser PAX comme ticker. PAX permettra des échanges atomiques entre la blockchain principale basée sur Ontology et le réseau de la blockchain, et permettra aux individus et aux partenaires institutionnels de faire plus facilement des affaires liées à l'écosystème d'Ontology.



PAX a été lancée le 10 septembre 2018, avec l'approbation du New York State Department of Financial Services (NYDFS). C'est la première crypto-monnaie stable réglementée en USD qui assure l'audit ouvert, la sécurité des actifs et est soutenue par un grand nombre de bourses, ce qui en fait un "dollar numérique" stable dans tous les sens du terme, contrairement à Tether, qui ne peut garantir que son jeton vaut toujours 1 $. Tous les dépôts en USD sont conservés dans des comptes indépendants des banques assurées FDIC enregistrées aux États-Unis pour garantir la sécurité des jetons PAX. Des audits mensuels de PAX sont effectués par les principaux cabinets d'audit américains pour s'assurer que le montant en USD dans les comptes est cohérent avec les PAX en circulation.



Depuis le lancement du réseau MainNet d'Ontology en juin 2018, beaucoup de progrès ont été réalisés dans la mise à l'échelle et la réalisation d'applications commerciales. Ontology offre également une itération rapide des produits, la croissance de la communauté, et offre une plateforme de développement personnalisée et intuitive pour les développeurs de blockchain.



Rich Teo, co-fondateur et CEO de Paxos Trust pour l'Asie, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer que la Fondation Ontology a choisi PAX comme stablecoin et la lancer sur leur chaîne, et nous pensons pouvoir offrir plus de scénarios applicatifs pour Ontology. Cette nouvelle montre comment PAX peut continuer à répondre aux besoins en constante évolution des communautés d'actifs numériques et l'engagement de Paxos à faire progresser l'innovation dans les monnaies virtuelles".



Andy Ji, cofondateur d'Ontology, a déclaré : " Le lancement du PAX sur la blockchain d'Ontology accélérera considérablement les applications d'affaires réelles sur Ontology, créera plus de réussites pour des entreprises traditionnelles passant au mode d'entreprises disséminées et offrira aux partenaires commerciaux et institutionnels une porte réglementée, fiable et sûre vers le monde des ressources numériques".



https://ont.io/