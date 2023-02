Onboarding Client : définition et fonctionnement du processus

QU’EST-CE QUE L’ONBOARDING ?



L’onboarding fait référence au processus d’acquisition ou de souscription de nouveaux utilisateurs, en garantissant leur accès à tous les services et les produits qu’une organisation a à leur offrir. Un processus KYC d’onboarding client consiste en le début d’une relation directe et consensuelle avec une personne en qualité d’utilisateur enregistré ou de client officiel. Il s’agit d’une étape cruciale de la décision : les clients potentiels sont-ils appropriés afin de devenir des clients officiels de sa société ou vaut-il mieux les écarter ? Ainsi, le client sera enregistré dans la société en fournissant les données qui permettront de l’identifier et d’avoir accès aux produits et services souscrits. Bien que le concept d’onboarding soit bien connu en matière de ressources humaines, le terme est amplement utilisé au sein de tout domaine où une organisation a besoin d’incorporer une personne à sa structure, qu’il s’agisse d’un client, d’un employé ou d’un utilisateur. Lorsque ce processus est effectué en ligne, nous parlerons d’onboarding digital.



DÉFINITION DE L’ONBOARDING DIGITAL



Moyennant la digitalisation, ce processus de digital onboarding peut s’effectuer en ligne et à distance à partir de n’importe quel dispositif pourvu d’une caméra. Grâce à des contrôles techniques spécifiques et exhaustifs, ainsi que de sécurité, les sociétés de tout secteur peuvent identifier les clients digitalement afin d’incorporer de nouveaux clients et utilisateurs d’où qu’ils proviennent, à tout moment, et par le biais de tout canal, à l’appui des règlementations et de la sécurité. Le processus d’onboarding devient une expérience de remote onboarding du début à la fin. Le processus d’onboarding des clients est largement connu comme Know Your Customer (KYC) ou Know Your Client.



TYPES D’ONBOARDING CLIENT



· Onboarding Présentiel du Client : Il s’agit de la méthode conventionnelle d’onboarding. Le client doit se rendre à un bureau commercial, une succursale ou un magasin et présenter son document d’identité à titre de preuve d’identification.

· Onboarding semi-présentiel du Client : Les sociétés mettent des documents digitaux à disposition de leurs nouveaux clients, afin qu’ils remplissent les données à la maison, mais ils doivent toujours se rendre dans un lieu physique (boutique, agence…) pour finaliser l’enregistrement.

· Onboarding Digital du Client : L’implémentation du logiciel d’onboarding digitalise totalement le processus. Grâce à celui-ci, les clients peuvent s’enregistrer et souscrire les services à distance avec le même degré de sécurité qu’offre la méthode présentielle.



COMMENT FONCTIONNE L’IDENTIFICATION GRÂCE AUX SOLUTIONS D’ONBOARDING EN LIGNE ?



Le KYC onboarding transforme les services financiers en profondeur. Les banques et les institutions financières ont finalement pris en compte les besoins des clients. En conséquence, la plupart d’entre elles ont transformé leurs processus d’onboarding, ainsi que l’ensemble du système KYC, afin d’offrir une expérience unique au client. Ces derniers n’ont plus besoin de se déplacer afin d’acquérir et d’avoir accès aux produits et services : l’ouverture à distance des comptes bancaires avec le même degré de garantie et de sécurité que celui des méthodes face à face est désormais possible grâce aux nouvelles règlementations et solutions technologiques développées par les sociétés de RegTech.



POURQUOI L’ONBOARDING DIGITAL TRANSFORME LE MONDE DES AFFAIRES ?



Cette technologie transforme un processus pénible et complexe en une expérience fluide. Ainsi, les sociétés qui utilisent l’onboarding digital en matière d’acquisition des clients ont exponentiellement accru leurs taux de conversion grâce à des solutions attractives. Ce nouveau système protège également les clients face à la fraude puisque cette approche respecte les normes les plus strictes de sécurité en matière d’identification vidéo.



LES AVANTAGES DU LOGICIEL KYC AML D’ONBOARDING CLIENT



L’onboarding digital dispose de nombreux avantages notamment pour les banques. Dans ces structures, le processus d’onboarding digital est la clé, pour accroître le taux de conversion et améliorer l’expérience utilisateur. Il est conforme aux règlementations AML et KYC les plus strictes et réduit considérablement les coûts. De nombreuses sociétés, particulièrement dans l’industrie financière, sont devenues leaders du marché suite à l’incorporation de la Directive AML5 à leur processus onboarding en ligne.



Par Cyril DRIANNE, Country Manager France eID for Electronic IDentification (A Signicat Company)