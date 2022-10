Okta nomme Pierre Barbier Directeur Général pour sa filiale France Trois mois après l’inauguration de ses nouveaux bureaux à Paris, Okta, leader des solutions d’identité, annonce la nomination de Pierre Barbier en tant que Vice-Président et Directeur Général d’Okta France.

Convaincu que les solutions de gestion des identités ont un rôle crucial à jouer dans notre société, Pierre a décidé de rejoindre Okta pour accompagner l’entreprise dans son expansion à l’international et soutenir la croissance à l’échelle locale.



« Je suis ravi de rejoindre Okta durant cette phase d’expansion de la région EMEA », déclare Pierre Barbier, Vice-Président et Directeur Général d’Okta France. « C’est pour moi un honneur de prendre les rênes d’équipes déterminées à accompagner leurs clients à adresser tous les cas d’usage liés à l’identité. En France, plus de 70 salariés d’Okta œuvrent chaque jour pour que chaque interaction numérique soit réalisée de manière fluide et sécurisée. J’ai aussi à cœur de les aider à s’épanouir dans le modèle hybride et personnalisé mis en place par Okta dans ses bureaux ».



Baptisé Dynamic Work (et déjà introduit avant la pandémie de COVID-19) Okta promeut en effet un mode de fonctionnement agile, personnalisé et hybride qui permet de proposer aux collaborateurs les outils dont ils ont besoin, où qu’ils se trouvent dans le monde et en toute flexibilité.



Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, Pierre a su acquérir de solides compétences en cloud computing, intégrations et sales. Il a auparavant occupé divers postes au sein de l’écosystème Salesforce, d’abord comme Directeur Général de MuleSoft France puis en tant que Directeur Général chez Tableau France. Au cours de sa carrière, Pierre a également occupé des postes à responsabilité chez Axway et IBM.



Pierre est diplômé de l’Ecole Supérieur de Gestion de Paris.



À propos d’Okta

Okta est le leader indépendant des solutions d’identité. Okta Identity Cloud permet aux organisations de proposer les technologies pertinentes aux individus adéquats, et au moment opportun. Okta offre plus de 7 000 intégrations clés en main pour applications et fournisseurs d’infrastructures, grâce auxquelles ses clients peuvent adopter facilement et en toute sécurité les technologies répondant à leurs besoins et concrétiser pleinement leur potentiel. Plus de 16 400 entreprises, dont JetBlue, Nordstrom, Slack, Takeda, Teach for America et Twilio, font confiance à Okta pour les aider à protéger les identités de leurs collaborateurs et de leurs clients.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Laetitia Carle, ex Morgan Stanley, rejoint la climate tech Greenly François Barthelemy nommé Gérant au sein de Gimar&Co Wefox Appoints Helen Heslop To Board