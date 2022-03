Offre : Stagiaire – Analyste Private Equity (6 mois) Description de Banque Populaire Rives de Paris / Rives Croissance :





Adossée au Groupe BPCE, elle se positionne comme l'une des premières banques du Groupe. En s'appuyant sur l'expertise de plus de 2 500 collaborateurs, elle poursuit un développement basé sur la conquête et la fidélisation et veille à offrir un service de qualité et un positionnement tarifaire compétitif reconnu. Fin 2015, elle affichait un produit net bancaire de 546,5 millions d'euros et un résultat net de 92,0 millions d'euros. Des performances réalisées grâce à une politique de développement soutenue, menée autour de 2 valeurs fondamentales : la proximité et l'engagement.



Filiale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris, Rives Croissance accompagne les entreprises de son territoire, qu’elles soient clientes ou prospects, comme un véritable partenaire stratégique de long terme. Rives Croissance dispose de 80 M€ de fonds propres et intervient sur des tickets compris entre 500 k€ et 5 000 k€, sur des opérations de capital transmission ou de capital développement.



Intervenant exclusivement en qualité d’investisseur minoritaire, Rives Croissance veut favoriser les projets de transmission ou de développement des entreprises en apportant les ressources nécessaires au financement de ces opérations, une vision stratégique complémentaire à celle du management qu’elle accompagne ainsi que toute l’expérience et la pertinence du réseau bancaire auquel elle appartient.



Description du poste/Missions :

Intégré (e) pleinement au sein de l’équipe Private Equity, vous participerez activement aux différentes

phases d’un dossier d’investissement :

- Origination et sourcing ;

- Instruction et montage des dossiers ;

- Exécution des investissements ;

- Suivi des participations ;

- Valorisation des lignes du portefeuille.



Profil recherché :

De formation Grande École de Commerce, ou équivalent universitaire (Master 2), vous postulez pour un stage de fin d’études d’au moins 6 mois, idéalement 9 mois. Vous justifiez déjà d’au moins une première expérience en Corporate Finance (M&A, Audit TS, Private Equity ou Financements structurés).



Motivé (e), enthousiaste et disposant de solides connaissances en analyse financière, vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et passionnée réalisant 4 à 5 investissements par an. Vous maîtrisez parfaitement les fonctions avancées d’Excel et l’utilisation du pack Office.



Autres :

Poste basé à Paris.



