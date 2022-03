Offre : Stage Private Equity - AREV Partners - Paris

Créé par un duo d’ex-Cinven et Partners Group, AREV est un fonds d’une taille de 300 M€, exclusivement souscrit auprès d’entrepreneurs.Ciblant des PME européennes en croissance et actives notamment dans les secteurs résilients de la santé, la Tech, ou les services/produits B-to-B, AREV compte déployer des tickets unitaires allant de 20 à 60 M€ (en minoritaire ou majoritaire), dans des sociétés valorisées entre 40 et 200 M€.Au sein de l'équipe vous participerez entre autres, et sous la direction d'un Investment Manager ou d'un Directeur, aux missions suivantes :▪ Réalisation de recherches documentaires, d'analyses sectorielles etc. et rédaction des conclusions et autres synthèses▪ Identification et organisation de calls avec des experts sectoriels▪ Modélisation financière▪ Préparation de travaux de valorisation des entreprises▪ Analyse des dossiers d'investissement▪ Participation à la rédaction des dossiers de présentation au comité d'investissementCompétences requises :▪ Maitrise de l'analyse financière et connaissance des notions de base des opérations de LBO▪ Rigueur, autonomie et véritable capacité à organiser son travail▪ Créativité, ouverture d'esprit, sens de l'analyse et capacité à travailler en équipe▪ Capacités rédactionnelles▪ Un très bon niveau d'anglaisFormation et expérience :▪ Formation en cours Bac + 5 : grandes écoles de commerce ou d'ingénieur, 3e cycle universitaire avec une spécialisation en finance d'entreprise▪ Expériences précédentes : fonds de private equity, cabinets de stratégie, conseil en fusions et acquisitions, transaction services Durée du stage 6 mois Localisation Paris 17èmeCV à transmettre à jean-florent.quinonero@arevpartners.com