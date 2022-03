Offre : Stage Analyste Fund management (F/H) Aviva Investors France est filiale d’Aviva France, une société d’assurance d’Aéma Groupe depuis le 30 septembre 2021.





Comptant plus de 170 collaborateurs, nous proposons à nos clients des expertises variées en gestion obligataire, gestion monétaire, gestion diversifiée et gestion actions au travers de produits innovants et de solutions sur mesure.



Notre équipe du fund management immobilier recherche actuellement un(e) stagiaire en tant qu’analyste (F/H) :



Au sein du service du fund management immobilier, vous êtes rattaché-e à un analyste fund management et vous serez amené-e à travailler sur l’ensemble des sujets.



Vos missions:



Fund Management :

- Assistance des fund managers dans leurs missions quotidiennes et le déploiement de leur stratégie immobilière,

- Étude et analyse de l’impact des nouvelles acquisitions/arbitrages sur les fonds et rédaction des comités,

- Modélisation des business plans consolidés des fonds et analyse financière diverses,

- Amélioration des outils d’analyse et travail en collaboration avec les équipes de la finance,

- Validation des valeurs liquidatives et analyse de la performance,

- Participation à la rédaction de l’ensemble des reportings périodiques ou exceptionnels des fonds, notamment à destination des investisseurs et réglementaires.



Risk Management :

- Suivi des ratios règlementaires des fonds et des stress tests de liquidité,

- Assistance à l’élaboration de la cartographie des risques financiers et présentation au comité trimestriel,

- Assistance et participation aux différents comités.



Votre profil :



Qualités recherchées :

- Autonomie, persévérance, curiosité, capacité à travailler au sein d’un environnement exigeant, aisance relationnelle, capacité d’analyse, d’anticipation et d’adaptation,

- Maîtrise du Pack Office (bonne maitrise d’Excel),

- Maîtrise des techniques d’analyse financière (TRI/VAN/cashflows) et notions comptables intervenant dans la gestion des véhicules de gestion,

- Connaissances immobilières fondamentales,

- Anglais (Parlé / Lu / Ecrit).



Expérience

Une première expérience dans le domaine de l’immobilier serait un plus à la candidature.



Formation

Vous suivez une formation de type Bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou l’université. Une spécialisation en immobilier serait un plus à la candidature.



Durée

6 mois



Disponibilité

Immédiate



Lieu du stage

Paris 8ème



POSTULER

A Paris, avec plus de 110 Mds € d'actifs gérés au 31/12/2020, Aviva Investors France se place parmi les dix premières sociétés de gestion d'actifs françaises en termes d'encours sous gestion.Comptant plus de 170 collaborateurs, nous proposons à nos clients des expertises variées en gestion obligataire, gestion monétaire, gestion diversifiée et gestion actions au travers de produits innovants et de solutions sur mesure.Au sein du service du fund management immobilier, vous êtes rattaché-e à un analyste fund management et vous serez amené-e à travailler sur l’ensemble des sujets.Fund Management :- Assistance des fund managers dans leurs missions quotidiennes et le déploiement de leur stratégie immobilière,- Étude et analyse de l’impact des nouvelles acquisitions/arbitrages sur les fonds et rédaction des comités,- Modélisation des business plans consolidés des fonds et analyse financière diverses,- Amélioration des outils d’analyse et travail en collaboration avec les équipes de la finance,- Validation des valeurs liquidatives et analyse de la performance,- Participation à la rédaction de l’ensemble des reportings périodiques ou exceptionnels des fonds, notamment à destination des investisseurs et réglementaires.Risk Management :- Suivi des ratios règlementaires des fonds et des stress tests de liquidité,- Assistance à l’élaboration de la cartographie des risques financiers et présentation au comité trimestriel,- Assistance et participation aux différents comités.- Autonomie, persévérance, curiosité, capacité à travailler au sein d’un environnement exigeant, aisance relationnelle, capacité d’analyse, d’anticipation et d’adaptation,- Maîtrise du Pack Office (bonne maitrise d’Excel),- Maîtrise des techniques d’analyse financière (TRI/VAN/cashflows) et notions comptables intervenant dans la gestion des véhicules de gestion,- Connaissances immobilières fondamentales,- Anglais (Parlé / Lu / Ecrit).Une première expérience dans le domaine de l’immobilier serait un plus à la candidature.Vous suivez une formation de type Bac +5 en école de commerce, d’ingénieur ou l’université. Une spécialisation en immobilier serait un plus à la candidature.6 moisImmédiateParis 8ème

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Offer: Internship - Private Equity – London Offre : Analyste Investissement & Recherche (stage) Offre : Stagiaire – Analyste Private Equity (6 mois)