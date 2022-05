Odealim acquiert Cautioneo pour conjointement assurer toujours plus de confiance entre bailleurs et locataires Odealim, acteur national de référence du courtage en assurances et financements immobiliers, annonce ce jour le rachat de la start-up Cautioneo, garant nouvelle génération qui assure les loyers des locataires pour permettre aux propriétaires de louer leur bien en toute sérénité.

En capitalisant sur le savoir-faire technologique et le positionnement singulier de la proptech lilloise, Odealim élargit son offre en matière de protection contre les risques d’impayés et renforce ainsi son leadership national sur le marché de la gestion locative. Un rapprochement naturel qui garantit à Cautioneo un appui précieux pour la poursuite de sa forte croissance.



Cette acquisition, par la prise de 65% du capital de Cautioneo, constitue une brique nouvelle dans le groupe que bâtit Odealim dans le cadre de sa stratégie de développement – territoriale, digitale et produits – visant à couvrir l’intégralité des besoins relatifs au marché de l’immobilier. En intégrant Cautioneo dans son giron, Odealim investit sur l’agilité et l’expertise de la start-up, des atouts propices à l’enrichissement de son offre par l’ajout de produits complémentaires aux siens.



Grâce aux services de Cautioneo, Odealim sera désormais en mesure de proposer à ses clients bailleurs une solution alternative à ses autres produits d’assurances en loyers impayés. Ainsi, lorsque le profil du locataire n’entre pas dans les critères retenus pour l’éligibilité à la Garantie de loyers impayés (GLI) ou qu’un bailleur refuse de souscrire cette dernière, Odealim pourra orienter l’un et l’autre vers une garantie contractée par le locataire et écartant la nécessité de faire appel à une caution dite « classique ».



La quête de la maturité



Désormais actionnaire majoritaire de Cautioneo, Odealim injecte ainsi des fonds permettant à la start-up d’accélérer sa stratégie de croissance rapide. Ce rapprochement – naturel de par la complémentarité de leurs solutions respectives – offre à Cautioneo l’opportunité de se renforcer en bénéficiant du réseau du courtier leader de la garantie locative en France.



Les cofondateurs, Julien Chenet et David Edery, qui restent à la tête de la société, entendent s’appuyer sur cette opération et ce soutien pour atteindre la rentabilité d’ici fin 2023. Pour poursuivre cette dynamique, la start-up, qui comptait 12 salariés avant ce rachat, va quadrupler ces effectifs dans le même horizon. Objectif pour la start-up créée à Lille en 2017 : permettre à tous les profils d’actifs d’accéder au logement locatif, et aux propriétaires de garantir la rentabilité de leur investissement.



Une alliance naturelle au service de la digitalisation et de l’innovation



La mutualisation de leurs expertises respectives offre la perspective d’initiatives communes prometteuses. Odealim et Cautioneo envisagent d’ores et déjà l’intégration de parcours digitaux, tant pour le particulier que pour le professionnel de l’immobilier.



En plaçant le digital et l’évolution de l’offre au coeur de la réflexion, les deux acteurs ambitionnent de diversifier les approches permettant la sécurisation des loyers via le développement de nouveaux produits couvrant directement propriétaires et locataires ; et ce de manière complémentaire aux solutions déjà proposées par les différentes entités du groupe.



« Nous avons créé Cautioneo pour rendre la location immobilière accessible à tous les profils, en proposant une garantie à la fois aux propriétaires et aux locataires. Dans un marché locatif tendu et méfiant, a fortiori pendant la crise que nous traversons, nous remettons de la confiance entre les parties en permettant aux candidats locataires de trouver un logement et aux propriétaires de sécuriser leur investissement. C’est une mission qui demande des investissements conséquents pour se développer, mais aussi de conserver une croissance saine et régulière. C’est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher d’Odealim, qui nous apporte son expertise dans le domaine depuis plus de 40 ans, sa très forte présence locale et son réseau », déclarent Julien Chenet et David Edery, co-fondateurs de Cautioneo.



« C’est avec une satisfaction certaine que nous accueillons Cautioneo au sein de la grande famille Odealim. Son approche singulière et résolument innovante de la protection des propriétaires et des locataires contre le risque d’impayés nous est apparue comme une évidente opportunité d'étendre notre champ d’intervention. Notre volonté est désormais d’en faire profiter les clients de tous nos canaux de distribution. C’est une étape significative dans notre recherche de couverture optimale des besoins liés à l’immobilier et une passionnante aventure que celle d’accompagner une jeune pépite française sur le chemin du succès », complète Xavier Saubestre, président d’Odealim.



À PROPOS D’ODEALIM

Né du regroupement de plusieurs courtiers d’assurance régionaux, intervenant sur les marchés de l’immobilier, Odealim est devenu le premier spécialiste du courtage en assurances et financements immobilier sur le marché français. Son ancrage territorial et son puissant réseau d’assureurs et de banques partenaires permettent à Odealim de garantir à ses clients, professionnels et particuliers, un réel accompagnement de proximité et des solutions sur mesure.

odealim.com



À PROPOS DE CAUTIONEO

Cautioneo est un garant nouvelle génération. Il assure les loyers des locataires pour permettre aux propriétaires de louer leur bien en toute sérénité et aux locataires d’accéder à un logement plus facilement. En plus de la garantie, Cautioneo a développé trois solutions pour faciliter la location immobilière : une calculatrice qui aide les locataires à évaluer le montant du loyer auquel ils peuvent prétendre, un algorithme qui permet de certifier rapidement le dossier des locataires grâce à une analyse de solvabilité et de fraude documentaire, ainsi que Lokeo, une plateforme d’annonces immobilières, disponible pour tous les locataires certifiés.

cautioneo.com



