OVHcloud annonce la nomination de Stéphanie Besnier comme Directrice Financière du Groupe et son intégration au comité exécutif

Ancienne élève de l’École Polytechnique et diplômée du Corps des Ponts et chaussées, Stéphanie Besnier débute son parcours professionnel en 2001 chez BNP Paribas Londres, puis occupe de 2003 à 2007 différentes fonctions au ministère de l’Économie et des Finances.



Elle rejoint, en 2007, le groupe Wendel au sein de l'équipe d'investissement et est nommé en 2018 directrice associée. Elle contribue notamment aux investissements de Wendel dans Deutsch connectors, Constantia Flexibles, IHS Towers et Bureau Veritas, et initie la stratégie d’investissement de la holding dans les entreprises innovantes et à forte croissance (Wendel Growth).



En avril 2021, elle est nommée Directrice générale adjointe de l’Agence des participations de l’Etat, dont elle assure la direction par intérim de juin à septembre 2022. Depuis mai 2021, Stéphanie Besnier est administratrice représentant l’Etat des conseils d’administration de Safran, ENGIE, Orange et d’Air France-KLM depuis juin 2022. Elle est également membre des comités d’audit de ces sociétés.

Stéphanie Besnier rejoindra OVHcloud au cours du premier trimestre calendaire 2023. Elle aura en charge pour le Groupe, la direction des équipes financières, le pilotage financier, les financements ainsi que les relations avec les investisseurs, dans un contexte de forte croissance de la Société.



Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Stéphanie, qui a exercé de très hautes responsabilités en finance et en investissement avant de nous rejoindre. Son expertise sera un atout supplémentaire pour permettre à OVHcloud de continuer à se développer rapidement et d’exécuter avec succès son plan stratégique. Stéphanie nous apporte une connaissance précise des enjeux financiers stratégiques et des meilleurs pratiques des plus grandes entreprises. Je me joins à Octave, au comité exécutif et à l’ensemble de nos collaborateurs pour lui souhaiter la bienvenue. »



Dans le cadre de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 et après un très bon début d’année 2023, OVHcloud confirme ses objectifs annuels et de moyen-terme.



À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 33 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un cloud de confiance et pionnier d'un cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

ovhcloud.com