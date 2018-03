Novembre 2012 : l'évolution du contexte économique 1ére préoccupation des candidats à l'embauche

Le département étude et recherche d' Andrew Mac Allister a développé un outil de mesure, le Baromêtre Mac Allister Index, qui va permettre de suivre, trimestriellement, l'évolution des principales motivations d'embauche des candidats ainsi que les tendances de fond sur le marché de l'emploi.



L'indice, établit à partir de questionnaires remplis quotidiennement par l'ensemble des candidats Seniors et Juniors volontaires du Cabinet Andrew Mac Allister, permet de mesurer finement le poids et l'influence de la situation économique sur le choix d'un poste ainsi que l'évolution de 8 critères essentiels et déterminants :

- Secteur d'activité de l'entreprise

- Taille de l'entreprise

- Type de poste

- Perspectives d'évolution

- Santé de l'entreprise

- Politique sociale

- Rémunération

- Proximité géographique



Un contexte économique qui pèse fortement sur l'embauche de l'ensemble des candidats

Sans surprise au 30 octobre 2012, l'ensemble des candidats interrogés, seniors et juniors confondus sont restés très sensibles au contexte économique actuel qui pèse pour plus de 80% dans leur décision ou non de changer de poste et d'entreprise.



Des candidats juniors majoritairement motivés par le secteur d'activité de l'entreprise

Sur l'ensemble des critères proposés, le secteur d'activité de l'entreprise arrive en tête des principales motivations pour plus de 60% des candidats juniors.

Pour ces candidats en début de carrière, la rémunération et la politique sociale de l'entreprise ne sont pas des critères déterminants dans le choix d'un poste. Pour seulement 10% d'entre eux, la santé et la taille de l'entreprise pèsent encore dans les choix.



Des candidats seniors préoccupés par le type de poste, leurs perspectives d'évolution et la santé financière de l'entreprise

Si pour 75% des candidats seniors le type de poste est complètement déterminant dans leur process de décision, ainsi que le perspectives d'évolution (50%), la santé financière de l'entreprise arrive à 40% témoignant de la réelle préoccupation de ces demandeurs d'emploi.



En synthèse :

Malgré un contexte économique difficile et anxiogène qui pèse fortement sur les motivations de l'ensemble des candidats candidats à changer de poste, la rémunération et les avantages sociaux proposés par une entreprise ne sont pas des critères prioritaires sur la motivation des candidats.

Le secteur d'activité de l'entreprise reste une priorité pour les candidats juniors. Plus le candidat devient senior, plus le type de poste, l'autonomie et les perspectives d'évolution se classent parmi les facteurs essentiels de choix.



Prochain Baromètre "Mac Allister Index" : 15 février 2013

mac-allister.com