Novaxia R et Novaxia VISTA intègrent la blockchain avec la solution innovante IZNES

IZNES, une place de marché opérée sur la technologie blockchain



La solution IZNES permet à Novaxia Investissement d’avoir une vue en temps réel des ordres de souscription et de rachat tout en offrant à ses clients institutionnels un moyen d’investir à partir de leur carnet d’ordres de manière totalement digitalisée, sécurisée et harmonisée grâce à la blockchain. Avec IZNES, Novaxia Investissement met à disposition de ses clients assureurs une solution répondant à leurs besoins sur les actifs en unités de compte.



« Novaxia Investissement est un acteur de premier plan dans la gestion immobilière. Le référencement de leur offre à destination des investisseurs institutionnels vient enrichir la gamme déjà disponible sur IZNES et confirme l’adoption de la solution par le marché. Nous avons grand plaisir à travailler avec Novaxia Investissement et sommes très heureux de la qualité de notre relation partenariale. » commente Christophe Lepitre, CEO d’IZNES.



Novaxia VISTA et Novaxia R déjà disponibles



Novaxia Investissement offre à ses clients investisseurs institutionnels un parcours utilisateur simplifié et optimisé à travers IZNES pour ses unités de compte. Les fonds Novaxia VISTA et Novaxia R, labellisés ISR, sont désormais disponibles sur la place de marché pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via IZNES dont il est actionnaire depuis fin 2020.



« Travailler main dans la main avec nos partenaires est fondamental pour l’efficacité de nos fonds. De la même manière que nous avons lancé nos deux derniers fonds en consultant les assureurs, nous avons voulu poursuivre cette démarche collaborative avec IZNES. Nos fonds se développent vite et ont une forte collecte, IZNES permet à Novaxia Investissement de sécuriser ce développement. Grâce à cette solution, nous simplifions la vie à nos clients institutionnels. Ils peuvent avoir accès en temps réels et de manière automatisée à toutes les données dont ils ont besoin pour Novaxia R et Novaxia VISTA, nos deux unités de compte en assurance-vie. » explique Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.



« L’utilisation d’IZNES est d’un grand bénéfice dans notre quotidien. Le recours à la blockchain nous permet de digitaliser de bout en bout le processus de souscription de ce type de fonds et nous apporte un gain de temps et de sécurité, en plus d’économies significatives. Nous sommes partenaires de Novaxia Investissement et avons été à leurs côtés dès le lancement des fonds Novaxia R et Novaxia VISTA. Nous nous réjouissons aujourd’hui de leur intégration au sein de la plateforme ! », abonde Rémi Cuinat, directeur des actifs en unités de compte de Generali France et membre du Board d’IZNES.



Les frais liés à cette solution ne sont pas répercutés sur le client investisseur final.



L’investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et de liquidités. Pour plus d’informations sur les risques et avertissements liés à l’investissement dans des parts de Novaxia R, renseignez-vous auprès de vos assureurs.



A propos de Novaxia Investissement :

Novaxia Investissement, société à mission, est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2014 et gère plus d'un milliard d'encours pour le compte d'une clientèle privée et institutionnelle.

Elle distribue son offre via des partenaires conseillers en gestion patrimoine, banquiers privés, mutuelles et assureurs.

Elle gère 4 fonds ouverts d'immobiliers sur la thématique du recyclage urbain* (*capitaliser sur un actif existant obsolète ou inadapté à son environnement pour lui donner une seconde vie) fonds en article 9 au sens du règlement SFDR et labélisés ISR:

• Novaxia R, première Unité de Compte d'immobilier résidentiel et responsable issu du recyclage urbain, disponible en assurance vie et Plan d’Epargne Retraite (labels ISR et Finansol)

• Novaxia VISTA, première Unité de Compte d'immobilier dédié au "mieux vivre" grâce aux sciences de la vie et technologies d'avenir, prochainement disponible en assurance vie et Plan d’Epargne Retraite (label ISR)

• Novaxia NEO, SCPI innovante et résiliente avec le recyclage urbain (label ISR)

• Novaxia ONE, fonds de réemploi de produits de cession, pionner du recyclage urbain (label ISR)

Novaxia Investissement, société par Actions Simplifiée au capital social de 1 700 000 €/ RCS Paris 802 346 551 - Société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 14000022 en date du 08/07/2014 / Siège social : 45, rue Saint-Charles - 75015 Paris.



A propos d’IZNES

IZNES est une place de marché qui connecte directement les Investisseurs Institutionnels et les Sociétés de Gestion, en circuit court. IZNES offre une solution qui permet aux Investisseurs Institutionnels de souscrire ou racheter des parts de fonds directement au registre du fonds grâce à la technologie Blockchain, qui garantit non seulement la propriété, la sécurité et la traçabilité des transactions et des positions mais également le partage de données de référence. IZNES ouvre un canal direct d'échanges, désintermédié, entre l'Investisseur Institutionnel et les Sociétés de Gestion.

IZNES est une société d'investissement régulée, agréée par l'AMF et l'ACPR, et dont l’agrément a été passeporté au Luxembourg et en Irlande.

iznes.io



A propos de Generali France

Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs et gestionnaire d’actifs de l’Hexagone avec un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021 et propose à ses 7,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, une offre complète de solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs.

Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, agents généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie.

Entreprise engagée, Generali France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition d’être un assureur, un investisseur, un employeur et un acteur responsable, en particulier au travers de sa fondation The Human Safety Net.

generali.fr