Nouvelle identité pour Lead’In, qui lève 5M€ auprès d’Inter Invest et devient Youdge

Créée en 2015 par David et Laurent Chemla, Youdge est un néo-courtier 100% digital qui a développé un processus de scoring et de souscription en ligne pour le crédit à la consommation.

Forte d’un développement rapide et déjà rentable, cette startup a lancé le site compare-crédit qui a déjà permis l’obtention de quelque 100 000 crédits depuis sa création. Elle se positionne aujourd’hui comme un partenaire majeur pour plus de 300 établissements de crédit et courtiers.



« A l’origine générateur de leads, nous avons su nous réinventer pour proposer à l’utilisateur une expérience de courtage en ligne à la fois simple et intuitive, de la recherche initiale du crédit jusqu’à l’octroi des fonds », explique David Chemla, co-fondateur de Youdge.



Une nouvelle marketplace pour accélérer la croissance



Après une levée de fonds de 5 M€ auprès d’Inter Invest Capital, la fintech lance une marketplace éponyme au premier trimestre 2022, avec l’ambition d’offrir aux utilisateurs une offre exhaustive et innovante, basée sur la transparence, la clarté des informations et l’instantanéité de l’accès au financement. Pour répondre à ces objectifs et offrir au client un accompagnement complet et personnalisé sur l’ensemble du processus, Youdge a mis au point deux outils propriétaires, permettant des demandes de prêt en temps réel grâce à des tunnels de conversion 100% digitaux.



« Nous plaçons la performance et la relation client au cœur de nos préoccupations, et ça marche ! En effet, 90% de nos clients nous sont restés fidèles depuis notre lancement. En outre, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à initier des demandes de prêts sur nos portails – plus de 3 000 par jour depuis le début de l’année, ce qui correspond à une croissance de plus de 30% par rapport à 2021. L’expérience et le savoir-faire d’Inter Invest Capital en matière d’accompagnement de startup disruptives, innovantes et rentables comme la nôtre nous permettront d’accélérer encore notre croissance, de consolider notre statut de référence dans l’Hexagone, mais aussi de nous implanter à l’étranger, notamment en Espagne et en Italie », déclare Laurent Chemla, co-fondateur de Youdge.



« Le sérieux et l’enthousiasme de David et Laurent, qui dirigent Youdge d’une main de maître depuis maintenant plus de six ans, nous ont convaincus dans notre volonté d’accompagner la société dans les prochaines étapes de son développement. Notre soutien financier lui permettra aussi de structurer sa stratégie de communication à travers le recrutement d’une dizaine de nouveaux talents, qui viendront s’ajouter aux 14 collaborateurs que compte actuellement l’entreprise, et de développer des produits exclusifs comme le mini-crédit à versement instantané, qui sera lancé prochainement avec un partenaire bancaire de référence », commente Benjamin Cohen, associé chez Inter Invest Capital.



À propos de Youdge

Youdge est un néo-courtier 100% digital qui porte l’ambition de rendre clair et accessible le marché du crédit à la consommation. Créée en 2015 par David et Laurent Chemla, la société développe des produits et outils qui rendent l’accès au financement simple et instantané pour les consommateurs.

Pour plus d’informations : www.youdge.com

À propos d'Inter Invest Capital

Inter Invest Capital investit au capital de startups françaises en forte croissance, aux fondamentaux économiques sains, positionnées sur des marchés innovants et dirigées par des entrepreneurs ambitieux. Avec plus de 200 M€ sous gestion, Inter Invest Capital pour objectif, depuis sa création en 2015, de soutenir les sociétés déterminées à devenir des acteurs de référence sur leur marché. Les fonds gérés par la société de gestion présentent un risque de perte en capital.

www.interinvestcapital.fr