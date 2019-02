Norton Rose Fulbright conseille CIC et BNP Paribas sur le financement du navire « Deep Discoverer » pour Technip UK Limited

L’équipe spécialisée en droit bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris a conseillé CIC en qualité d’arrangeur ainsi que CIC et BNP Paribas en qualité de prêteurs pour la mise en place de ce financement par voie de crédit-bail français.



L’équipe en charge de conseiller CIC et BNP Paribas était dirigée par Christine Ezcutari, responsable du département bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris assistée d’Alexandre Roth, of counsel, ainsi que d’Alexis Babin de Lignac, Ayaka Millet et Constance Ollat.



Autres Conseils :



- Tecnhip était conseillé par le cabinet Watson Farley & Williams à Paris et Londres pour les aspects de financement de la transaction. L’équipe était dirigée par Alexia Russell et Laurence Martinez-Bellet, associées, accompagnées par Romain Girtanner et Richard Stephens, associés, et des collaborateurs Christophe Garcia, Natasha Seel, Konstantina Kyprianidou, Sophie Morin, Anis Mezni et Nicolas Bourdon.



À propos de Norton Rose Fulbright :

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 4000 avocats à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial dédié à la préventions des risques, nous mettons à profit notre expérience sectorielle et la combinons à notre connaissance des enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions pratiques pour faire face aux risques juridiques et réglementaires auxquels ils sont exposés.

Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.

Norton Rose Fulbright Verein, Verein suisse, facilite la coordination des activités des membres de Norton Rose Fulbright mais ne fournit pas elle-même de services juridiques à des clients. Norton Rose Fulbright possède des bureaux dans plus de 50 villes à travers le monde, notamment à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg.

nortonrosefulbright.com