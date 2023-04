Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Tikehau Capital nomme Jean-Marc Delfieux, Responsable de la gestion Actions & Flexibles et Laurent Calvet, Responsable de la gestion obligataire L’équipe Capital Markets Strategies de Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, annonce la nomination de Jean-Marc Delfieux en tant que Responsable de la gestion Actions & Flexibles. Laurent Calvet lui succède et devient Responsable de la gestion obligataire.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jean-Marc Delfieux, qui dispose de 27 années d’expérience sur les marchés financiers, sera responsable du développement de l'activité et de la gamme de produits flexibles (notamment le fonds Tikehau International Cross Assets*) et actions (notamment le fonds Tikehau Equity Selection*) de Tikehau Capital.



Jean-Marc Delfieux était responsable de la gestion obligataire de Tikehau Capital depuis 2007. Précédemment, il a passé 8 ans chez HR Gestion en tant que gérant obligataire et responsable obligataire. Jean-Marc a démarré sa carrière en 1996 en tant que teneur de marché au sein de Société Générale CIB. Jean-Marc est diplômé l’Université de Caen, Normandie (Master de Finance). Désormais à la tête de l’expertise historique de l’équipe Capital Markets Stratégies (CMS),



Laurent Calvet, 37 ans, sera chargé de maintenir l'excellente dynamique de l'activité crédit de CMS et de poursuivre son développement en capitalisant sur le solide historique de performance** des fonds obligataires construit au fil du temps. Laurent dispose de 10 années d’expérience en tant que gérant de portefeuille crédit au sein de l’équipe obligataire de Tikehau Capital.

Laurent a rejoint Tikehau Capital en 2013. Il débute sa carrière à Paris chez BNP Paribas en 2008 comme vendeur de produits structurés. En 2011, il rejoint les bureaux de New York de BNP Paribas en tant que trader Delta One sur les marchés actions d’Amérique du Nord et d’Amérique latine. Laurent est diplômé de l’Université Paris Dauphine (Master de Finance) et de la London School of Economics and Political Science (Master of Accounting

and Finance).



« Ces évolutions témoignent de nos ambitions et de notre volonté de renforcer l’activité de gestion cotée au sein du groupe Tikehau Capital. Avec une équipe solide et expérimentée et une organisation fluide et structurée, l’équipe Capital Markets Strategies de Tikehau Capital se prépare à entrer dans une nouvelle phase de développement », se réjouit Raphaël Thuin, Directeur des Stratégies de Marchés de Capitaux de Tikehau Capital.

A propos de Tikehau Capital et de l’équipe Capital Markets Strategies

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 38,8 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

L’équipe Capital Markets Strategies gère 4,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Elle déploie une stratégie de conviction sans contrainte d’indice de référence. La gestion de sa gamme de fonds obligataires et diversifiés repose sur une équipe de recherche expérimentée et une approche d’investissement alliant des données macroéconomiques à une analyse fondamentale.

