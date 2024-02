NOMINATIONS

Pierre Dupuys

Pierre Dupuys, avocat au Barreau de Paris depuis 2018, est nommé Of Counsel au sein du département Restructuring.

Pierre intervient auprès de clients français et internationaux, de la start-up aux grands groupes, dans le cadre de la gestion de crises, de restructurations financières ou opérationnelles, tant dans un cadre amiable que judiciaire. Il est également capable d’intervenir dans un contexte plus classique de M&A. Pierre a rejoint le cabinet Franklin en janvier 2020.

Pierre est diplômé de l’Université de Caen Normandie (Master II Droit des affaires et de l’entreprise – DJCE, 2015).



Vincent Martinet

Vincent Martinet, avocat au Barreau de Paris depuis 2016, est nommé Of Counsel au sein du département Immobilier.

Vincent intervient dans le cadre d’opérations immobilières complexes (promotion immobilière, acquisition, cession et gestion locative de portefeuilles immobiliers), que ce soit aux côtés d’investisseurs ou de grands utilisateurs. Vincent a rejoint le cabinet Franklin en octobre 2020.

Vincent est diplômé de l’Université Paris II Panthéon-Assas (Master II Gestion du patrimoine privé et professionnel, 2013, Master I en Droit privé, 2012, et Master I en Droit des affaires, 2011), de l’Université de Cardiff (Pays de Galles) en économie et commerce international et de l’Ecole de Management de Normandie en gestion-finance (2009).



Amélie Nisio

Amélie Nisio, avocate au Barreau de Paris depuis 2016, est nommée Of Counsel au sein du département Droit social.

Amélie conseille des sociétés françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, sur tous les aspects du droit social. Elle intervient dans le cadre d’opérations de restructuration et de transfert d’activité, de gestion de la négociation collective, d’aménagement du temps de travail ou encore d’épargne salariale. Elle apporte régulièrement son appui aux équipes Corporate - M&A et Restructuring. Amélie a rejoint le cabinet Franklin en janvier 2020.

Amélie est diplômée de l’Université Paris XII Est Créteil (Master II Juriste d’Affaires, 2015) et de l’Université Paris V Descartes (Master I Droit des affaires, 2014).



Mélanie Pereira

Mélanie Pereira, avocate depuis 2015, est nommée Of Counsel au sein du département Immobilier.

Mélanie intervient en droit immobilier et plus particulièrement dans le domaine des baux commerciaux. Elle accompagne des clients français et étrangers, tant investisseurs qu’utilisateurs, en matière de conseil et de contentieux. Depuis l'édition 2022, elle est classée par Best Lawyers dans la catégorie " Ones To Watch" en droit immobilier et droit de la construction. Mélanie a rejoint le cabinet Franklin en novembre 2022.

Mélanie est co-auteur du Mémento Francis Lefebvre – Baux Commerciaux (2023) et elle est diplômée de l’Université Paris II Panthéon-Assas (Master II Droit Immobilier et de la Construction, 2012) et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master I Droit Privé Général, 2011).



Silvia Rumanescu

Silvia Rumanescu, avocate au Barreau de Paris depuis 2016 et au Barreau de Bucarest depuis 2014, est nommée Of Counsel au sein du département Droit social.

Silvia accompagne notamment des sociétés étrangères dans la gestion quotidienne des relations individuelles et collectives du travail. Elle intervient également sur des projets de licenciements collectifs ainsi que dans les négociations collectives et dans la rédaction des accords collectifs. Silvia a rejoint le cabinet Franklin en janvier 2020.

Silvia est diplômée de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master II recherche en Droit social, 2015, et Master I en Droit européen des affaires, 2014) et parle anglais, français, roumain et espagnol.



Meggane Saunier

Meggane Saunier, avocate au Barreau de Paris depuis 2017, est nommée Of Counsel au sein du département Droit social.

Meggane intervient, tant en conseil qu’en contentieux, auprès d’une clientèle qu’elle accompagne de longue date. A ce titre, elle conseille quotidiennement des sociétés françaises et étrangères dans tous les domaines du droit du travail et de la protection sociale. Elle intervient notamment sur des opérations de restructuration impliquant des licenciements économiques et transferts d’activité. Elle accompagne également ses clients au quotidien dans leur gestion RH et leurs relations collectives. Meggane a rejoint le cabinet Franklin en janvier 2020.

Meggane est diplômée de l’Université de Lorraine (Master II Droit du travail et de la Protection sociale, 2014, et Master I Droit du travail et de la Protection sociale, 2013). Elle est membre de l’International Bar Association et de l’European Employment Lawyers Association.



Les associés du cabinet félicitent vivement les collaborateurs ainsi promus et les remercient pour leur engagement quotidien au service des clients et des valeurs du cabinet.