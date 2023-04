Nominations | Albarest Partners se renforce, Steve GUYARD promu Directeur de Participations.

Steve GUYARD est promu Directeur de Participations.

Steve a rejoint Albarest Partners à sa création, en tant que Chargé d’Affaires Senior. Diplômé de l’EDC Paris Business School et titulaire d’un Mastère Spécialisé en Ingénierie Financière de l’EM Lyon Business School, il a démarré sa carrière en Financements à la Caisse d’Epargne avant d’intégrer MBO Partenaires en tant que Chargé d’Affaires en 2015.



Anaïs LARGE devient Chargée d’Affaires Senior.

Après une expérience en M&A au sein du Groupe TF1 et en Audit chez Deloitte, elle a pris le poste de Chargée d’Affaires chez MBO Partenaires en 2017 avant de rejoindre Albarest Partners à sa création. Anaïs est diplômée de l’EDHEC Business School et d’un « Master Universitario en Finanzas » de l’ICADE (Madrid).



Neil BENOIST est promu Chargé d’Affaires.

Neil a intégré Albarest Partners en 2021 en tant qu’Analyste. Diplômé du Master Banque/Finance de l'Université Lumière Lyon 2 et du MSc Finance de l’EM Lyon Business School, Neil a eu auparavant différentes expériences en analyse financière à la Banque de France et en Transaction Services chez Arthaud & Associés.



Marine BRUN est nommée Office Manager.

Marine a une solide expérience de Chef de Projet qu’elle a exercée dans la communication, la publicité et la production vidéo, au sein de grands groupes de communication comme TBWA Paris et DDB, et plus récemment chez BFM Lyon. Elle est titulaire d’un Master en Publicité, Agences et Média de l’ISCOM et d’un Bachelor en Marketing & Management du CEFAM.



« Nous sommes ravis d’accueillir Marine dont le rôle de facilitatrice constitue un soutien précieux pour Albarest Partners. Et nous sommes heureux de l’évolution de Steve, Anaïs et Neil qui confirme leur expertise et leur rôle important dans le développement de la société, aux côtés de nos participations. » commente Edouard Malandrin, président d’Albarest Partners.



A propos d’Albarest Partners

Albarest Partners est une société gestion de portefeuille (agréée par l’AMF sous le numéro GP-20000043) lyonnaise et indépendante, dédiée à l’investissement dans des projets de transmission (LBO) ou de rebond (capital-développement), sur le segment du Small cap dans des entreprises issues de tous secteurs d’activité et implantées dans le grand quart Sud Est de la France. Albarest Partners, via son fonds Albacap 1 FPCI, investit des tickets unitaires compris entre 5 M€ et 15 M€ et se positionne comme actionnaire de référence, véritable associé des dirigeants et entrepreneurs autour de projets de développement ambitieux.