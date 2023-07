Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | 3i France, vers une nouvelle organisation 3i, investisseur international spécialisé en capital investissement et financement d’infrastructures, annonce sa nouvelle organisation en France.

Pierre-Axel Botuha et Marc Ohayon prennent la codirection de l’activité Private Equity en France. A cette occasion, Pierre-Axel Botuha devient Partner.

Rémi Carnimolla, Managing Partner, devient membre permanent du Comité d’investissement du groupe, une instance stratégique qui compte parmi ses membres Simon Borrows, CEO, et Pieter de Jong et Peter Wirtz, tous deux CoHeads de l’activité Private Equity du groupe.



France, 3i a cédé Havea, le leader européen de la santé naturelle, à BC Partners pour 1,1 Md€, générant un retour de 3x MM et 23% de TRI.



Rémi Carnimolla, Managing Partner, membre du Comité d’investissement du groupe. Depuis plus de 20 ans chez 3i, Rémi a conduit avec succès des investissements qui ont permis de construire des leaders internationaux, en partenariat avec les équipes dirigeantes. Parmi ses investissements récents, Evernex est passé de leader européen à leader mondial de la maintenance de data-centres et est devenu un acteur engagé dans l’IT circulaire ; Havea a doublé de taille et a changé d’échelle en devenant un des principaux acteurs de la santé naturelle en Europe. Il a également mené en France les investissements réalisés par 3i dans Keolis, Trescal, Vedici/Elsan, Etanco et Loxam, 5 groupes qui sont tous devenus leaders de leur marché. Il a contribué à plusieurs investissements en Europe comme MPM, Geka, etc. Avant de rejoindre 3i, il avait fondé un fonds de capital risque en Tunisie et passé 3 ans chez McKinsey. Il est diplômé de l’ESCP et d’un executive MBA.



Pierre-Axel Botuha, Partner, Co-Head de l’activité PE en France. Professionnel expérimenté du secteur Consumer, Pierre-Axel a rejoint 3i en 2021 et a mené en 2022 l’investissement dans Konges Slojd, une marque en forte croissance spécialisée dans l’univers de l’enfant. Il couvre les secteurs

Consumer et Healthcare. Pierre-Axel exerçait précédemment chez L-GAM puis chez L Catterton depuis 2017, où il a été notamment impliqué dans les investissements dans Goïko, Ganni et JOTT.

Il a démarré sa carrière en M&A chez Edmond de Rothschild entre 2007 et 2011 puis a travaillé au sein du BCG, où il a été impliqué sur des projets en Europe et à Singapour entre 2012 et 2015. Il est diplômé de Supélec, et est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et d’un Master en économie de l’Université de Paris XI.



Marc Ohayon, Director, Co-Head de l’activité PE en France. Depuis 2016 chez 3i, Marc a réalisé les investissements dans Evernex et Havea, où il a été particulièrement impliqué dans le changement d’échelle de ces deux groupes menant plusieurs acquisitions pour leur compte. Il mène les secteurs

Software & Services en France et coordonne les efforts du groupe à l’échelle mondiale dans le secteur des services IT. Marc est très engagé dans les problématiques d’économie circulaire dans les participations de 3i. Il a été impliqué dans les investissements de 3i dans Etanco et Weener

Plastics. Marc exerçait précédemment en M&A chez Lazard puis chez EuroLatina où il a accompagné des ETI & multinationales françaises dans leur expansion en Amérique Latine. Marc est diplômé de l’EM Lyon.



PHOTO de Gauche à Droite :

Rémi Carnimolla, Pierre-Axel Botuha, Marc Ohayon



A propos de 3i

3i est un investisseur international spécialisé en capital investissement et financement d’infrastructures, qui investit

en Europe et en Amérique du Nord.

www.3i.com



