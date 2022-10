Nomination de Scarlett De Botton au poste de DAF chez Jolimoi

Ayant réalisé un chiffre d’affaires de 5M€ en 2021, en croissance exponentielle depuis 2019, et après une levée de fonds de 7M€ en avril 2022, Jolimoi continue de se structurer et annonce le recrutement de sa Directrice Administrative et Financière pour accompagner son développement.



Scarlett de Botton, 37 ans, est diplômée de l'université Paris XI Dauphine d'un Master 1 en Mathématiques appliquées en 2007 et d'un Master 2 en Finance d'entreprise et ingénierie financière en 2008.



En 2009 avec la crise des subprimes, elle part à Londres faire un stage dans le milieu de l’art chez Christie’s et en galerie d’art



Attirée par l’international, elle termine ses études au Brésil avec un Master en mathématiques appliquées à Rio de Janeiro, Pontifical Universidade Católica (PUC) de 2010 à 2012.



Le Groupe Casino la recrute alors, à 27 ans, pour s’occuper de sa filiale brésilienne, … depuis Paris. Scarlett rentre donc en France en 2012.



Elle fera une carrière d’une dizaine d’années dans le Groupe Casino (31Mds€ de CA), successivement :

• Responsable contrôle de gestion Groupe en charge de la filiale brésilienne (2012-2014)

• Chargée d’opérations en structure financières (2014-2018)

• Chargée d’opérations senior en structure financière (2018-2020)

• Directrice de la structure financière au sein du Corporate Finance (2020-2021)



Elle est recrutée par Jolimoi en octobre 2022 au poste de Directrice Administrative et Financière. Sa mission sera de structurer les finances, les reportings financiers, les relations avec les investisseurs, les banques, etc. pour la société qui grandit, avec un chiffre d’affaires en très forte croissance.



« Nous sommes très fiers que Scarlett rejoigne l’aventure Jolimoi » déclare Isabelle Rabier, CEO et fondatrice de la société. « Venant d’un grand groupe comme Casino, elle va nous aider à structurer Jolimoi qui évolue vite. Sa très belle expérience en finance dans l’univers de la distribution et du retail, ainsi que sa forte envie de rejoindre une aventure humaine, en faisaient la meilleure candidate pour ce poste ! »



A propos de Jolimoi :

Lancée en septembre 2017 par Isabelle RABIER, CEO, rapidement rejointe par Jennifer FIORENTINO, Responsable Acquisition, Mathilde RIGABERT, CTO, et Aurélia CLOT, CNO (Chief Network Officer), Jolimoi est une BeautyTech. C’est la première plateforme multimarques de social selling responsable dans le secteur de la beauté et des cosmétiques.



Jolimoi revendique une communauté de 7000 Stylistes Beauté indépendants et passionnés, qui accompagnent et conseillent leurs clients et bénéficient pour cela d’une formation et d’outils technologiques pour réaliser leur mission lors de rendez-vous physiques et/ou digitaux.

La startup emploie 50 salariés. Après une première levée de fonds de 2,5M€ en 2019, notamment auprès de Pauline Duval (Directrice Générale du Groupe Duval), Jolimoi a levé 7M€ en avril 2022 auprès de Seventure Partners, ainsi que Thierry Petit (Impact Investor, Made-for-all.com, ex co-CEO de ShowroomPrivé), Roland Tripard (Président du directoire, @groupe IAD) et Nathalie Balla (Co-repreneur de La Redoute). Jolimoi figure au FW500 des entreprises de croissance de la Tech française et est Lauréate du prix Start-Up 2022 pour la région Ile-de-France dans le cadre de la 30è édition du prix de l'Entrepreneur de l'année d'EY.