Nomination de Pierre-Yves Lefebvre en tant que DAF/CFO

En lien avec l’axe stratégique de structuration du Groupe depuis son introduction en bourse le 13 juillet 2022, Pierre-Yves Lefebvre a rejoint les équipes de Charwood Energy en tant que Directeur Administratif et Financier depuis le 2 novembre. Fort de son expérience de directeur financier dans des sociétés cotées multinationales, il aura comme rôle principal d’accompagner la croissance du Groupe, dont l’objectif est d’atteindre 100 millions d’euros à l’horizon 2027.



Agé de 58 ans, Pierre-Yves Lefebvre mettra au profit de Charwood Energy une expérience de plus de 30 ans en direction comptable et financière acquise aussi bien au sein de filiales françaises de groupes internationaux comme notamment Tubauto, filiale de Hörmann, leader mondial en portes de garage, que de sociétés françaises innovantes à vocation internationale, dans des secteurs diversifiés incluant les énergies renouvelables, comme les sociétés cotées sur Euronext Growth Vergnet et Enertime. Diplômé de l’ICS-Bégué, Pierre-Yves Lefebvre est titulaire du DESCF depuis 1991.



Pierre-Yves Lefebvre déclare : « Si mon parcours professionnel a toujours été pleinement dédié à la gestion financière et l’accompagnement de dirigeants de PME-ETI très diversifiées, je l’ai plus spécifiquement orienté depuis 2018 vers des groupes spécialisés dans les énergies renouvelables. Cette nouvelle aventure avec Charwood Energy, une PME spécialisée dans le gaz vert et la valorisation de la biomasse, au-delà d’être une superbe opportunité de rejoindre un acteur à très fort potentiel de croissance, marque aussi pour moi un nouveau pas en avant dans mon engagement personnel vers la transition énergétique. »



« Je suis particulièrement heureux d’accueillir Pierre-Yves : sa solide expérience de la structuration financière de PME innovantes cotées en bourse, et plus généralement son expertise comptable, sont autant d’atouts pour le développement du Groupe. », ajoute Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy. « Par ailleurs, nous partageons pleinement un engagement personnel et professionnel pour la transition énergétique – une valeur essentielle pour avancer efficacement ensemble et mener à bien le projet ambitieux de Charwood Energy. »



A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.

Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires).

Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de de produire et de vendre du gaz vert, du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

https://charwood.energy