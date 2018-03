Nomination de Pavel Ilichev, Executive Vice President Stratégie et Finance du Groupe GEFCO

Précédemment Directeur financier adjoint chez Russian Railways (RZD), Pavel Ilichev apporte à GEFCO son expertise financière et bancaire, son expérience dans les secteurs de la logistique et du transport, ainsi que sa connaissance de la Russie, un marché stratégique pour le développement du Groupe. Il remplace Philippe Cossé qui a pris sa retraite après quinze années passées au sein de l’entreprise. Pavel Ilichev a pour mission de piloter la performance du groupe GEFCO et d’orienter les prises de décision stratégiques concernant notamment les opérations de fusion et acquisition.



« Je suis fier de rejoindre le groupe GEFCO, acteur global de la logistique industrielle et leader européen de la logistique automobile. Avec une expertise reconnue auprès de ses clients internationaux GEFCO fait preuve d’une santé financière solide, autant d’atouts pour atteindre des objectifs de croissance ambitieux dans un secteur des plus concurrentiels », a déclaré Pavel Ilichev.



Pavel Ilichev a commencé sa carrière en 1997 dans le secteur financier, en intégrant le Département Trésorerie de l’InkomBank. En 1999, il rejoint la BaltUnexim Bank. De 2002 à 2003, il dirige la division « Gestion des actifs » d’Ilim Pulp Enterprise, un fabricant de pâte à papier. En 2003, il devient Directeur de la Trésorerie d’Eurosib, une entreprise de transport et de logistique spécialisée dans le rail et dont il est le Directeur financier de 2006 à 2009 ; il prend spécifiquement en charge la diversification des activités du Groupe, notamment dans les réseaux de terminaux de containers.



De 2009 à 2015, Pavel Ilichev occupe le poste de Directeur financier adjoint du Groupe au sein de RZD. Il est alors responsable de la coopération de l’entreprise publique avec les institutions financières, agences de notations et investisseurs, russes et internationaux. Acteur important de la structure du capital de RZD, il propose des solutions innovantes sur le marché de la finance russe. Il est également en charge de la trésorerie, du management des risques, ainsi que du financement et de la réalisation de fusions acquisitions.



De 2012 à 2015, pendant trois années consécutives, Pavel Ilichev figure parmi les « Top-50 Best independent directors in Russia ». Délivré par la National Association of Independent Directors of Russia, ce titre vise à récompenser les dirigeants détenant une forte expertise en gouvernance, finance et bonnes pratiques dans la gestion des entreprises publiques.



Pavel Ilichev est diplômé de la State Academy of Aerospace Instruments Making of Saint Petersburg et de la High School of Economics of Saint Petersburg State University of Economy and Finance.



A propos du Groupe GEFCO

