Nomination d’Alexis du Peloux au poste de Partner chez XAnge

Diplômé de l’Université de Londres puis de l’EM Lyon, Alexis du Peloux commence sa carrière en 2012, dans l’univers de la banque, d’abord chez Morgan Stanley puis chez JP Morgan. En 2013, il décide de se lancer dans l’entrepreneuriat et cofonde “Asap”, une fintech spécialisée dans le click and collect pour les restaurants.



Quelques années plus tard, il rejoint l’équipe de Rarecells Diagnostics, une biotech basée à l’hôpital Necker, spécialisée dans les tests de dépistage du cancer sur prise de sang, en tant que Chief Financial Officer. Ce passage par l'entrepreneuriat comptera ensuite pour XAnge, car cela permet aux investisseurs de se trouver toujours au plus proche des entrepreneurs, en ayant vécu des expériences similaires.



C’est en 2017 qu’il rejoint les rangs de XAnge, la marque innovation du Groupe Siparex, en tant qu’Associate. En juillet 2022, il est nommé Partner.



Après avoir réalisé ses premiers deals dans le domaine de la santé, (Gleamer, Implicity, Epigene Labs et Core Biogenesis), il développe son expertise d’investisseur dans l’Insurtech, la Cybersécurité et le SaaS. Enfin, il fait partie du comité d’investissement du fonds “Digital Ownership” de XAnge, spécialisé dans le Web3, et y apporte son expertise sur les sujets de crypto (Coinhouse, Dogami, Morpho, Request Finance).



A propos de XAnge : XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 600 millions d’euros sous gestion, basé à Paris, Berlin et Munich. Son équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome to the Jungle (Ressources Humaines), Believe (Musique), Mister Spex (e-Commerce) ou encore Ledger (Cryptomonnaies). XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex.

